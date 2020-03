Optan por la enseñanza vía internet

El lunes 23, día en que se realizará un Consejo Técnico urgente por el coronavirus, se conocerán las acciones que se llevarán al cabo para reponer el tiempo perdido por la suspensión de clases en todas las escuelas, aunque se supone que será a través de contenidos digitales.

Como informamos, el sábado 14 pasado cuando Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció la suspensión de clases en todo el país a partir del viernes 20 para prevenir contagios de coronavirus.

Pero ante la detección de los primeros casos en Yucatán, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que en Yucatán la suspensión sería del martes 17 al 20 de abril.

Esas decisiones, consideradas necesarias para evitar que la pandemia se extienda, tomaron por sorpresa a muchas escuelas públicas y privadas sobre todo a las que tenían exámenes u otras actividades programadas.

En la Preparatoria San Agustín, por ejemplo, los alumnos de tercero tenían exámenes programados para estos días, pero debido a la suspensión ahora deberán entregar proyectos.

“Cada maestro buscó su medio para enviarlo y después nos van a estar dando clases por Skype y por Facebook en vivo”, dijo Estefanía Canul.

Lourdes Pech, maestra de segundo de primaria, también ha optado por la tecnología. “En mi caso voy a estar mandando ciertos cuadernillos a las mamás para que los niños no se atrasen (…) por vía electrónica estaré dando seguimiento cada semana y saber qué hicieron los alumnos y cómo reforzamos su educación. Vamos a trabajar en línea, la educación será virtual en estos días”.

Los universitarios Ariel Díaz y Sofía Canul estudiarán en línea. A Sofía, alumna de Derecho en el CERT, ayer miércoles recibiría una clave de acceso para ingresar a la página donde estudiará todas las materias que veía de forma presencial.

La maestra Ligia Carolina Pérez, del Cobay de Kanasín, ha optado por la plataforma Classroom para seguir en contacto con sus alumnos que deben de entregar proyectos en abril a pesar de la instrucción del Cobay de que al regresar de la suspensión se aplicarán las medidas correspondientes para ajustar las actividades.— Iván Canul Ek

“Nuestro sistema no utiliza clases virtuales porque la población la evita aun cuando el maestro tenga la oportunidad de la plataforma. (Los alumnos) tienen Internet y celulares, pero no quieren tener que hacerlo, incluso han ocurrido enfrentamientos porque la escuela es presencial y no quieren revisar el material de la red”.

Sin embargo, ella procura darles una lista de actividades. “Hasta ahora, en estos tres días classroom me sirve para mantenernos comunicados y darles apoyo ‘emocional’ porque para ellos es exagerada la reacción de las autoridades. Lo bueno es que confían en mí y les hago llegar datos que les ayuden a mantenerse. Yo puedo ver quiénes ya entraron a la plataforma (por lo menos 20 por grupo, tengo 6 salones) pero solo 4 han dejado respuesta”.

La Preparatoria Estado de Yucatán informó en un comunicado que las clases serán vía electrónica y que los maestros harán llegar a los alumnos vía correo para indicarlos las tareas y proyectos que deben hacer.

Es el mismo caso de la Prepa Yucatán “Mons. Luis Miiguel Cantón Marín” que anunció que del martes 17 al marzo al 3 de abril los docentes estarán brindando retroalimentación a los alumnos a través de la plataforma institucional.

Según datos de la secretaría estatal de Educación, en la entidad hay 3,940 escuelas de educación básica, superior y medio superior en las que estudian 597,637 alumnos y dan clases 37,528 docentes.

Del total de estudiantes, 424,990 son de nivel básicos; 96,843, de nivel medio superior, y 75,805, de nivel superior.

Las escuelas particulares también se rigen según el calendario de la Segey, pero por su situación de privadas, pueden definir otras estrategias.

