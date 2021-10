Optimismo en el presupuesto

“Vienen buenos tiempos” para el Poder Legislativo

El diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, señaló que vienen buenos tiempos para el Poder Legislativo en temas de presupuesto.

Abordado por la prensa a su llegada a la inauguración congreso Smart City, el legislador dijo que el día 15 de este mes se hará una entrega del presupuesto.

“Estamos haciendo unos ajustes y próximamente les daremos a conocer las medidas que estamos tomando en el Congreso, y lo digo con una gran sonrisa porque obedecen a los tiempos que estamos viviendo, tiempos de austeridad sí, pero también de dignificar la figura de lo que hacemos en el Congreso del Estado cada uno de los diputados”.

Después expuso que vienen buenos tiempos para el Poder Legislativo y que le pedirán al Poder Ejecutivo que dentro de su propuesta de presupuesto considere el momento que está viviendo el Legislativo acorde a lo que recibe Yucatán.

Acerca de si se considera que habrá un aumento, luego que el año pasado hubo reducciones, Lozano Poveda comentó que dentro del presupuesto está el capítulo mil que se refiere a los sueldos y prestaciones de empleados y diputados.

“Ese capítulo significa casi el 80% del presupuesto del Congreso, ha venido en decremento en los últimos tres años a razón de 150, 140 y 135 millones de pesos, si le sumamos la inflación, si le sumamos que en el Congreso del Estado hay un reglamento que rige las condiciones entre los trabajadores y el patrón que es el propio Poder Legislativo, que considera un aumento cercano al 8%, vemos un decremento muy fuerte”.

“Tiene que venir un presupuesto a propuesta del Poder Legislativo que considere un aumento. Estaremos pendientes y trabajaremos con el Ejecutivo para lograr un buen acuerdo. Seguramente será satisfactorio”.

En cuanto al tema de la infraestructura del edificio, precisó que no pertenece patrimonialmente al Legislativo, sino al Ejecutivo. “Ya estamos trabajando de manera coordinada para que se hagan algunas reparaciones porque definitivamente hay muchas áreas de oportunidad como filtraciones de agua que son evidentes y otros detalles estructurales”.

“Lo más importante es que tengamos, en materia de protección civil, la seguridad de quienes laboramos en el Congreso”.

Lozano Poveda también se refirió al tema del matrimonio igualitario que el preguntó un reportero.

“Es una modificación constitucional que ya fue aprobada por la Legislatura anterior y lo que tenemos que hacer es la armonización; es decir, todas las leyes secundarias que derivan de una aprobación constitucional”.

“Nuestro trabajo será actualizar de manera pronta, tenemos 180 días para realizar estas adecuaciones. No esperaremos estos 180 días, no está a discusión. No se puede considerar un cambio en cuanto a la determinación de la modificación constitucional, no es el papel de la Legislatura ni tampoco de un servidor. En ese sentido no hay discusión y lo vamos a hacer de una manera pronta y efectiva”.

Enlaces LGBT

El diputado Víctor Hugo Lozano Poveda se refirió al tema del matrimonio igualitario ante la pregunta de un reportero.

Constitucional

“El tema del matrimonio igualitario es una modificación constitucional que ya fue aprobada por la Legislatura anterior, lo que tenemos que hacer es la armonización; es decir, todas las leyes secundarias que derivan de una aprobación constitucional”.