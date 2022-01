Organilleros buscan conservar la tradición; están en Mérida

Como cada año, el organillero Juan Carlos Méndez González y su compañera Carmela Marcial Hernández llegaron hace unos días a Mérida como parte de la difusión y preservación de la música de este instrumento alemán de la época de la Revolución Mexicana.

Es una música singular que produce una caja de madera con puntas de metal y un pequeño órgano que toca 10 melodías al girar la manigueta del aparato musical.

Fotos: Joaquín Chan Caamal Fotos: Joaquín Chan Caamal Fotos: Joaquín Chan Caamal. Fotos: Joaquín Chan Caamal. Fotos: Joaquín Chan Caamal. ❮ ❯

La música es la motivación

Ambos organilleros ofrecen una exhibición de la música a cambio de unas monedas o un billete de baja denominación, pero por la crisis económica actual difícilmente recuperan su inversión de gastos de hospedaje, alimentación y transporte. Sin embargo, el orgullo de llevar esta música por varias ciudades del país para que las nuevas generaciones lo conozcan, los motiva a realizar este viaje cada año.

No quieren que esta música y el instrumento desaparezca de la cultura mexicana y por ello lo conservan. Le dan mantenimiento, lo cuidan y lo pasean por las calles de las ciudades para promocionar el aprecio al aparato y al trabajo de organillero.

50 organillos en el mundo

Sólo quedan 50 organillos en el mundo, del cual dependen 100 personas porque trabajan en parejas porque el instrumento musical es una caja que pesa 40 kilogramos. Aproximadamente 30 de estos instrumentos están en México, son patrimonio cultural y sus músicos están afiliados a la Unión Mexicana de Organilleros de Ciudad de México. Otros 20 están en Chile y Alemania. Francia, según informó Juan Carlos, quiere tener uno de estos organillos mexicanos para su museo, pero no lo ha conseguido porque nadie quiere deshacerse de esta caja musical con la que han vivido por años.

“Llevamos una semana en Mérida, somos los organilleros de Ciudad de México y salimos a tocar en todos los rincones del país”, dijo Juan Carlos en una entrevista mientras tocaba a las puertas de la tienda Chapur de la calle 58 con 63. Mérida es una ciudad muy agradecida, la gente es muy noble, tiene sentimientos y una gran cultura. Venimos para que nos apoyen con unas monedas para conservar esta tradición que está en peligro de extinguirse", explicó.

"Esperemos lograr llegarles a su corazón, como dijo Javier Solís: que les llegue a su corazón una tonada del organillo para que sientan emoción. Somos una tradición mexicana y nos gusta tocar en calles de Mérida, que la gente escuche nuestra música y no se pierda”.

El organillero agarró la mano de un peluche de mono que es su inseparable acompañante al que llama Tita y saludó a los peatones que se pararon a escuchar la música del organillo.

Su pasión

“Llevo 35 años de organillero, ya me disloqué los hombros varias veces de tanto cargar la caja, pesa 40 kilos y da trabajo transportarlo”, dijo.

“Chéquele, debajo de la caja está el organillo, es una combinación de piano y órgano. Toca melodías de la época de la revolución y lo traemos cada año para que lo disfrute la gente. Es nuestra música, es nuestra tradición mexicana y estamos muy orgullosos de poder tocar, traerlo para que los yucatecos lo disfruten. Aquí nos apoyan muy bien, sabemos de su situación económica que es muy mala, pero apoyan como pueden”.

Entre la música del organillo, Juan Carlos Méndez pide a los peatones unas moneditas para conservar esta tradición mexicana. Su compañera Carmela extiende entre la gente la tradicional gorra kepí para recibir las donaciones.

La siguiente parada

El tour de esta pareja de organilleros abarca Nanchital, Veracruz, Campeche, Mérida, Chetumal y Cancún.

Juan Carlos Méndez no olvida la primera vez que vino a Mérida y la Policía Municipal los quiso detener por no tener permiso, los persiguió por las calles para decomisar su valioso instrumento, pero la gente y los medios de comunicación lo defendieron “como unos leones”, recordó. Hoy exhibe al frente del organillo un permiso de la Secretaría de Cultura y las Artes para que no se repita ese penoso incidente.