Organismo pide informes sobre la juguera de Akil

¿Por qué calla el gobierno, es acaso cómplice de este despojo?, planteó Lorenzo Alvarado y Sosa, presidente del Consejo Citrícola de Yucatán, sobre el caso de la Juguera de Akil que desde hace años dejó de ser la casa de los citricultores yucatecos.

Es una información que están solicitando los citricultores del sur del estado, expuso anteayer en rueda de prensa.

Gestiones

No ha habido información desde 2017 y a este gobierno desde que entró le hemos estado pidiendo información y nada, añadió el asesor del comité de lucha por el rescate de la juguera de Akil.

Rodeado de citrícolas de Oxkutzcab, Pustunich y Yotholín, Lorenzo Alvarado dijo que la juguera no está trabajando, “así lo hemos percibido. La juguera era el eje de desarrollo de la citricultura, el apoyo del desarrollo para que se certifique o se tenga la certeza de dónde venderán su producto y ahora ha quedado así”.

Además, recordó que no es la primera vez que hablan de la situación jurídica de la planta y de la información que no les están dando.

Los involucrados son los directivos de la unión de ejidos, que están confabulados y que traicionan a los campesinos para cometer este agravio, delito en perjuicio de los citricultores, dijo.

“La segunda parte es el gobierno del Estado que parece ser, no me atreví a acusarlos pero estoy a punto de hacerlo, sobre todo en la época de Rolando Zapata Bello y parte de su equipo, Marco Vela y Felipe Cervera son los que orquestaron todo esto para beneficiarse con las candidaturas a la diputación por la candidatura local del XII distrito de 2015 y a la diputación por el distrito V federal, curiosamente luego se convirtieron en diputados”.

El dirigente recordó que en 2017 acudió el gobernador Rolando Zapata, como muestra en una fotografía, a una reunión para anunciar la modernización de la juguera.

En la fotografía aparecen Luis Cetina García, el gobernador, el empresario Arturo Peniche, Eduardo Batllori Sampedro (secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán en la administración anterior), del cual el dirigente citricultor dice que no tiene nada que ver; Felipe Cervera y Marco Vela.

También indicó que con el despojo de la juguera a los citricultores ya habido afectación económica para sus familias y se habla de 6,000 productores desde que se formó la juguera.

“Ya muchos han decidido trabajar por su cuenta y se calcula que 4,000 productores activos trabajan con la planta, pertenecientes a 12 ejidos”, apuntó. “Los otros, aunque son parte, prefieren vender afuera”.

Si no hay respuestas a las peticiones del consejo sobre la información de la juguera seguirán luchando. “Sé que hay productores que pondrán denuncias, ya que hay una irregularidad jurídica y agraria”.

Luego explicó que es como que una persona sea socio de una empresa, son 10, y un día le dicen “ya no es socio” y se le tiene que liquidar. “Yo soy copropietario de esto y me toca una parte”.

Lo que nos indigna es el cinismo, el desparpajo tanto del gobierno del Estado como de los directivos de no decir nada.

Los directivos (de la juguera) tienen la obligación de informar a los campesinos, el gobierno tiene la obligación de informar de lo que está pasando e intervenir para evitar un atropello y que se perjudique a los ciudadanos y evitar que se cierre una fuente de empleo.

Denunciamos un despojo completamente de la Juguera de Akil, de entrada en aquel entonces el gobierno de Rolando Zapata, los directivos de la Unión de Ejidos y el empresario Arturo Peniche, y el día de hoy con el silencio cómplice del gobernador Mauricio Vila Dosal.

El asesor adelantó que hoy tienen una reunión, a las 10 horas, en Oxkutzcab, en un local que está frente a la Central de Abasto donde asistirán alrededor de un centenar de productores representantes de ocho ejidos y cinco comisarios que están apoyando este movimiento que continuará.

“No sabemos hasta dónde, porque no tenemos los medios, no tenemos las fuerzas ni queremos a ningún padrino político. Esto no es política de ningún partido y como productores estamos unidos para luchas con la batalla que tenemos”.

Precios

Al referirse a precios, el citricultor recordó que la tonelada de naranja llegó a valer $1,800 el año pasado y la caja se vendía entre $60 y 80, en el mercado de Oxkutzcab, ahora la juguera quiso pagar a $35 la caja de limón y se las están pagando las empacadoras a $80, $100, $120 para exportación.

“La juguera como está manejada ahora es una inutilidad, está en manos de gente irresponsable”.

“No está trabajando porque nadie le llevará su materia prima, para que no les paguen la naranja a su precio la compran en Veracruz, solo para que se rían los campesinos”, apuntó.

Lorenzo Alvarado comentó que la producción de cítricos está bajando, la naranja escaseará muy pronto porque ya se dio cuenta que la naranja no la compra la juguera, y si lo hace, la mal paga.

“Lo que tiene precio es el limón y se pone a sembrar más limón y sembrando otros vegetales que le dan seguridad para vender el producto”, señaló.— Claudia Sierra Medina

Lorenzo Alvarado recordó que entregaron documentos a la Secretaría de Gobierno en la que planteaban preguntas.

La secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra, ha declarado que la maquinaria de la juguera y ésta misma son propiedad del gobierno del Estado.

Ella lo declara y nosotros estamos preguntando si es el gobierno del Estado propietario de la juguera y dice que no le compete dar esa información, que está mal hecha la pregunta.

Públicamente dicen lo que se les da la gana y cuando se les pregunta dicen lo que se les da la gana, no dicen nada. Están negando la información pública de transparencia que se le pide.

Luego recordó que por medio de un documento le plantearon preguntas a Desarrollo Rural hace más de un mes y a la Secretaría de Gobierno y ninguno ha contestado, “es más, mienten”.

Asimismo, indicó que la gente tiene miedo y les está costando trabajo hacerles entender a los productores sobre esta situación. Ellos están apostando a que la gente se canse y que no haga nada.

Han dicho que la juguera ya no es propiedad de los campesinos y lo dicen los propios directivos, desde 2017.

En ese sentido, recordó que la juguera era de una unión de ejidos y “detrás de todo hay un interés de despojar a la juguera, de despojar a los campesinos”.

La juguera sigue siendo de los campesinos y se lo están negando, subrayó Lorenzo Alvarado. Qué casualidad que estén diciendo “ya no es de los campesinos, pasó a manos privadas”, no es cierto. Quizá haya un convenio, un comodato de 30 años, pero que nos entregarán después de 30 años.