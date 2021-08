Órgano especial de la FGE: se reportan solo actas de inicio sobre un delito

La Fiscalía General del Estado cuenta con un área especializada en el delito de tortura y las denuncias sobre el tema se reciben de forma institucional, a fin de que se concentren todos los casos en la materia que se hacen del conocimiento de la institución a fin de prevenir, investigar y sancionar lo relacionado con el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se informa en un boletín del gobierno estatal.

“La Unidad Especializada de Investigación y Litigación en Delitos de Tortura de la dependencia se rige con base en los requisitos establecidos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, cumpliendo con estándares nacionales, a fin de evitar casos de impunidad”, se indica.

“Su existencia, hace posible dar seguimiento a cada uno de los casos reportados que, en lo referente a nuestra entidad, de las investigaciones que desarrolla la Unidad Especializada se detectan inicios por diferentes vías, pues la sola manifestación de una persona de haber sufrido cualquier tipo de maltrato ante la autoridad judicial u otras autoridades, origina la vista al Ministerio Público para que se inicie una investigación, a fin de conocer si en el caso existe o no lo que se señala”.

“En dichas investigaciones, en ocasiones no existen los datos suficientes o no se reúnen los requisitos necesarios. Ante ello, se puede producir o determinar el no ejercicio de la acción penal o abstención, la reserva, el archivo temporal o incluso el ejercicio de la acción penal cuando las diligencias practicadas pudieran advertir tal delito”.

Durante los últimos años, nuestra entidad ha sido referente en materia de seguridad al contar con corporaciones con altos porcentajes de eficiencia en la investigación de delitos de alto impacto, incluido su sistema para la impartición de justicia con estándares reconocidos, por lo que resulta imperativo que los delitos de tortura y otros tratos crueles se sancionen cuando se presenten para su total erradicación.

Con la existencia de la citada unidad, se da seguimiento puntual a los casos presentados, pero también se fomenta el intercambio de información con instituciones de derechos humanos ante algún caso que lo requiera.

De los casos recibidos por la Fiscalía sobre el tema, en lo que va del año se han reportado 165 actas cuyas indagatorias van avanzadas.