Oro para alumno de la Uady en la Olimpíada Nacional de Biología

César Martín Cural, alumno de la Escuela Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), ganó medalla de oro en la Olimpíada Nacional de Biología, que se celebró en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El estudiante yucateco, según un comunicado de la Uady, también fue preseleccionado para el equipo del que saldrá la delegación que llevará la representación de México a eventos internacionales.

César Martín explicó que la competencia se dividió en dos partes, la primera consistente en exámenes teóricos y la segunda con problemas prácticos de laboratorio.

En la primera etapa, dijo, contendió contra otros 172 jóvenes de todo el país, y en la fase posterior sólo pasaron los 80 mejor calificados, entre ellos él, único seleccionado yucateco que estuvo en esa fase.

Al conseguir finalmente el oro, podrá integrarse a la preselección nacional de donde saldrá el seleccionado mexicano que competirá en las olimpíadas Iberoamericana e Internacional de Biología, que se realizarán en Costa Rica y Japón, respectivamente.

“Durante la premiación me sentía nervioso, sentía que sí ganaría una medalla pero no sabía de qué color, cuando terminó la premiación de las platas creí que no ganaría nada, cuando mencionaron a nuestro estado fue una grata sorpresa, y me sentí muy feliz por el resultado del trabajo”, expresó César.