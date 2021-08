Otra veinteañera víctima de Covid-19 en Yucatán: suman 185 contagios

MÉRIDA.- Este es el parte médico de este sábado 7 de agosto, cuando se detectaron 185 nuevos casos de coronavirus y 15 fallecimientos.

Este día inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus para personas de 18-29 años en Quintana Roo, Tahmek, Mama, Tunkás, Mocochá, Dzoncahuich, Telchac Pueblo, Sinanché y Cenotillo.

Esta nueva etapa comenzó el jueves, cuando se comenzó a aplicar la misma vacuna, al mismo grupo de edad, en

Tekantó, Tekom, Cuncunul, Chacsinkín, Kaua, Dzemul, Xocchel, Teya y Suma. Ayer, viernes, en Quintana Roo, Tahmek, Mama, Tunkás, Mocochá, Dzoncahuich, Telchac Pueblo, Sinanché y Cenotillo.

El próximo 9 de agosto iniciará otra nueva etapa de vacunación, igual para jóvenes de 18 a 29 años pertenecientes a 40 municipios más del interior del Estado:

Lunes 9: Umán, Buctzotz, Sotuta, Homún, Celestún y Kinchil; así como segundas dosis a personas de 40-49 de Tizimín.

Martes 10: Dzidzantún, Teabo, Tixcacalcupul, Abalá, Timucuy, Opichén y Panabá.

Miércoles 11: Cacalchén, Temax, Hocabá, Hoctún, Tixméhuac, Dzan, Maní, Tahdziú, Chankom y Samahil.

Jueves 12: Huhí, Cuzamá, Tetiz, Kantunil, Sacalum, Tixpéual, Santa Elena, Chikindzonot, Chocholá, Mayapán y Chicxulub Pueblo.

Viernes 13: Ixil, Cansahcab, Calotmul, Chapab, Ucú y Dzitás.

Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 251 pacientes en hospitales públicos.

49,080 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 56,442.

Hoy se detectaron 185 nuevos contagios de coronavirus.

61 en Mérida,

35 en Valladolid,

19 en Kanasín,

14 en Umán,

9 en Maxcanú,

7 en Motul,

6 en Progreso y en Tizimín,

4 en Acanceh,

3 en Hunucmá y Tixkokob,

2 en Chicxulub Pueblo, Tecoh y Ticul,

1 en Chikindzonot, Dzidzantún, Dzitás, Espita, Halachó, Hoctún, Kinchil, Kopomá, Peto, Tekax y Teya,

y 1 foráneo.

De los 56,442 casos positivos, 477 son de otro país u otro estado.

Casos de Covid-19 en Mérida

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 33,880 personas contagiadas de coronavirus (casos acumulados al 6 de agosto), que viven en:

9,302 en la zona Norte

8,741 en la zona Oriente

3,092 en la zona Centro

4,808 en la zona Sur

7,937 en la zona Poniente

Son 15 fallecimientos de Covid-19 en Mérida

1.- Masculino 56 años de Mérida Sin comorbilidades

2.- Femenino 82 años de Telchac Pueblo EPOC

3.- Masculino 50 años de Mérida HAS

4.- Femenino 64 años de Valladolid DM/Obesidad

5.- Femenino 99 años de Tzucacab Sin comorbilidades

6.- Masculino 49 años de Mérida Sin comorbilidades

7.- Femenino 52 años de Mérida HAS

8.- Masculino 79 años de Mérida Sin comorbilidades

9.- Masculino 32 años de Ticul Obesidad

10.- Masculino 79 años de Mérida HAS

11.- Masculino 73 años de Motul HAS/IRC

12.- Femenino 78 años de Tekit HAS/Enfermedad Cardiovascular

13.- Femenino 87 años de Ticul Obesidad

14.- Femenino 51 años de Chumayel DM/HAS/IRC

15.- Femenino 24 años de Valladolid Obesidad

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 5,173 las personas fallecidas a causa del coronavirus.

De los casos activos, 1,938 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 251 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.



LOS INDICADORES SEMANALES DEL SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD MARCAN COLOR NARANJA.