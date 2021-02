Otras bajas en el PRI

En Nueva Alianza 2 mujeres van por cargos en Mérida

Dos mujeres con antecedentes priistas dejaron las filas del tricolor para ser candidatas por el partido estatal Nueva Alianza Yucatán.

Una de ellas es Nelly Ortiz Vázquez, empresaria agroindustrial que por primera vez iría por un cargo de elección popular, siendo hoy la primera precandidata a la alcaldía de Mérida.

La segunda es la comunicóloga Addy Pérez Echeverría, quien es la segunda aspirante a la diputación del Distrito 02 por el otro partido luego de que el PRI no le dio una candidatura.

En conferencia de prensa ofrecida ayer por la mañana en el hotel El Residencial, Crescencio Gutiérrez López, presidente estatal del partido, presentó a ambas aspirantes.

“Son dos grandes mujeres que abanderarán a nuestro partido en la contienda electoral de Mérida, una ingeniera agrónoma especialista en zootecnia, con trabajos importantes en ecología y en especial la apicultura, empresaria agrícola que nos ha representado en eventos nacionales e internacionales, además de tener acciones altruistas que calla, y otra con trayectoria en los medios de comunicación y mucha cercanía con la sociedad”, así las presentó el dirigente.

Nelly Ortiz expresó que “al igual como trabajan las abejas en forma organizada para lograr su producción, aquí trabajaremos en equipo, organizándonos bien, primero para ganar la alcaldía de Mérida y luego para trabajar por la Mérida que nos merecemos”.

Secundándola en su planteamiento, Addy Pérez añadió que no hay duda alguna de que Mérida requiere un trabajo en equipo y organizado, es en lo que trabajarán desde el partido Nueva Alianza para sacar adelante a esta ciudad.

En el caso de Nelly Ortiz, en el pasado se le vio trabajando en campañas electorales del PRI, aunque no se recuerda que hubiese buscado algún cargo de elección popular en ese partido.

Por el contrario, Addy Pérez hasta principios de esta semana aspiraba a ser candidata a diputada por el PRI en el distrito 02 de Mérida.

En la conferencia de prensa dijo que hace dos días renunció a esas aspiraciones y después de 30 años de militar en ese partido, ayer mismo renunciaría al mismo y se va decepcionada.

Al preguntarle el Diario qué la decepcionó para dejar el PRI, su respuesta fue: “porque no se respetan acuerdos, hay imposición de candidatos, no me dieron la candidatura de diputada por el Distrito 02, como a muchas que también se van porque no les cumplen”.

En la presentación de las precandidatas, además del presidente estatal del partido, las acompañaron Maribel Puc Ayala, secretaria general; Raúl Sosa Alonzo, coordinador político electoral, y Jorge Castillo González, representante de este instituto ante el Consejo Electoral del Estado, entre otros dirigentes.— DAVID DOMÍNGUEZ M.