Otros crímenes en Yucatán: Aún investigan muerte de joven en Opichén

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que continúan las investigaciones respecto al caso de la joven hallada muerta en Paseos de Opichén a mediados del mes de abril.

Como se había informado días antes, la dependencia estatal está a la espera de la “opinión científica” o dictamen que emita la Fiscalía General de la República sobre este caso.

A finales de abril la dependencia estatal solicitó la colaboración de los expertos federales para obtener mayores indicios que permitan esclarecer este hecho.

Hasta el momento, se dijo, no se tiene el dictamen de la dependencia federal cuyos expertos en medicina forense, antropología física, genética forense, odontología forense, lofoscopía y criminalística, coadyuvan con la dependencia estatal para identificar plenamente a la persona que fue hallada muerta, así como los motivos de su deceso.

Identificación

Una mujer reconoció el cuerpo como el de su hija, identificada como María May, por lo que la dependencia, señaló, ha brindado la asesoría jurídica y psicológica a la familia en espera de que se confirme que se trata de mencionada persona cuya desaparición no fue informada a las autoridades sino hasta que se supo que una persona había aparecido muerta en el mencionado fraccionamiento.

Otros crímenes en Yucatán

En Yucatán las muertes violentas, delitos y agresiones contra mujeres no son investigadas adecuadamente por las autoridades, los procesos jurídicos no se llevan como es debido y no existen apoyos a las víctimas o sus familias, advirtió Adelaida Salas, directora del Observatorio Ciudadano del Feminicídio en Yucatán.

La activista recordó que en lo que va de 2021 se han registrado en Yucatán siete muertes violentas que quedarían clasificadas como feminicidios, aunque tres fueron declarados suicidios por las autoridades, lo que ha inconformado a las familias de las víctimas.

Entrevistada vía telefónica, Adelaida Salas lamentó que si bien en 2017 se habían logrado importantes avances respecto a la Alerta de Género en la entidad, durante la presente administración en Yucatán las autoridades no realizan su tarea en lo que se refiere a la prevención de la violencia de género. Tampoco se da un seguimiento puntual y adecuado a las investigaciones y los procesos judiciales de los mismos.

Hay alrededor de 170 casos abiertos en la entidad esperando que las autoridades hagan justicia, entre feminicidios, ataques sexuales y violencia contra mujeres, y tan solo hay 12 abogados para darles seguimiento, lo que hace que sea muy difícil una adecuada atención a todos.

“A diferencia de lo que pasa en otras partes del país, aquí en Yucatán la violencia contra la mujer se da en casa, los agresores son personas cercanas y muchas de las víctimas de estas acciones no reciben una adecuada orientación jurídica ni apoyo psicológico para ellas y sus familiares afectados” dijo.

“Es como si en Yucatán no pasara nada, aquí no ocurren feminicidios, mueren mujeres en forma violenta, pero lo poco que se investiga no se califica como feminicidio y eso es muy grave porque la autoridad está sacando conjeturas sin investigar a fondo”, añadió.

Muertes violentas de mujeres en Yucatán

La representación local del observatorio ciudadano del feminicidio registra, en lo que va del 2021, siete muertes violentas de mujeres que por sus características deberían investigarse como feminicidio, pero existen por lo menos tres casos que están calificados como suicidio.

7 de febrero.— Marilyn de Fátima Mena Irigoyen fue encontrada sin vida en su departamento, se investiga como presunto suicidio.

19 de febrero.— María del Pilar P. C., de 20 años de edad, muere acuchillada por su pareja en la colonia Santa María Chuburná, en Mérida.

12 de abril.— Emma Isabel C. C., fue hallada en una casa muestra de Bicentenario de Umán, murió por asfixia mecánica por estrangulamiento.

21 de abril.— María de Guadalupe May Che, de 20 años, su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa en el parque La Joya de Paseos de Opichén.

20 de marzo.— Lucía Vera, su caso se reportó como suicidio en la colonia Adolfo López Mateos.

16 de mayo.— Arlette Ariadne Heredia, 21 años, presunto suicidio aunque la investigación arroja contradicciones que hacen dudar que ella se quitara la vida.

24 de mayo.— María Dolores Domínguez Chan, 39 años, asesinada ante sus hijos en el municipio de Akil, como indicamos.— Emanuel Rincón Becerra / Megamedia

La entrevistada señaló que hoy más que nunca se requiere que la sociedad adquiera conciencia de la gravedad de este problema en Yucatán, que se deje de ver la violencia contra la mujer como un asunto de importancia menor.

Según expuso, existen múltiples factores que ponen en riesgo la seguridad de las mujeres: machismo, agresividad del cónyuge, alcoholismo, drogadicción, violencia sexual, incapacidad de las autoridades para investigar, falta de apoyo psicológico y jurídico a las víctimas, etcétera.

De un vistazo

“La violencia contra las mujeres en Yucatán se da en los hogares de todo tipo y lugar”, dijo Adelaida Salas. “No bastan campañas para denunciar los hechos, hay que fomentar un cambio de fondo desde la misma sociedad, volviéndola más sensible a este problema y que las autoridades se pongan a trabajar y llamar las cosas como son, el feminicidio tiene características muy específicas”.