Oyen empresarios jóvenes consejos e historias de éxito

Con la presencia de unos 100 jóvenes de varias partes del país se realizó en esta ciudad el Encuentro Nacional Anual de Empresarios Jóvenes de Coparmex “Brindis Nacional 2019”.

El evento se celebró los días 6, 7 y 8 del presente y tiene como objetivo agradecer, cerrar ciclos y premiar a los empresarios jóvenes que han estado trabajando a nivel nacional en Coparmex.

“Hoy tenemos aquí a más de 50 jóvenes empresarios y emprendedores de otras partes del país y a más de 50 locales, y qué mejor que cerrar el año con una serie de conferencias de empresarios exitosos que vienen a compartirnos sus experiencias”, dijo Beatriz Ortiz Rouco, presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Mérida y vicepresidenta de la Región Sureste de Coparmex Nacional.

La empresaria detalló que estuvieron presentes jóvenes de Veracruz, Tijuana, Chiapas, Ciudad de México, Durango y Querétaro.

El viernes por la tarde los empresarios Guillermo Mendicuti Loría, propietario de la cadena de restaurantes “Los Trompos” y fundador del corporativo Gamas; Freddy Ortiz Rodríguez, fundador y director de Grupo La Lupita, y Patrick Devlyn, director de Relaciones Públicas de Grupo Devlyn y director de la Fundación Devlyn, ofrecieron conferencias y convivieron con los jóvenes en el Gran Museo del Mundo Maya.

Las pláticas estuvieron enfocadas a motivar a los jóvenes empresarios y aprender con el ejemplo cómo hacer las cosas.

“Muchas veces nos enfocamos en que no hay apoyos, y vemos que sí se puede crecer, que nuestros empresarios pueden hacer más cosas de las que se imaginan, incluso podemos hacer cosas más grandes. Es darles energía para que cierren bien el año”, dijo la dirigente.

Mendicuti Loría habló sobre sus 23 años de actividad empresarial, de cómo una unidad de negocios, una taquería iniciada con siete personas en Plaza Dorada en 1996, hoy es un corporativo con cinco empresas, gobierno corporativo, 1,300 colaboradores y prácticas de primera calidad.

Ruta para emprender

“Para los jóvenes es importante entender y ver casos reales de cuál es la ruta a seguir en la carrera del emprendimiento. Las cosas cambian, los entornos cambian, la competencia cambia, pero lo fundamental prevalece… hacemos de manera diferente quizás algunos procesos, pero los valores, actuar correctamente, ser generoso, contribuye en cualquier época”, aseguró el empresario yucateco.

Dijo que en la actualidad el primer obstáculo es el que uno mismo se impone y hay que aprender a vivir con las realidades que hay.

“Un obstáculo frecuente que encuentro es aferrarse a no cambiar, cuando lo único constante para un empresario son los cambios. Todavía este año tuvimos nuevas leyes en el terreno laboral y en lo fiscal, y en lugar de pelearnos con ellas tenemos que adecuar nuestros procesos, en vez de lamentarnos tenemos que poner manos en marcha, eso es lo que hace la diferencia, vencer esos retos es lo que tienen enfrente los nuevos empresarios”, dijo.

Mendicuti Loría aconsejó a los jóvenes que emprendan, pues si dicen que tiempo de crisis es tiempo de oportunidades, de seguro van a encontrar muchas oportunidades en el camino y “estamos para apoyarlos”.

Ortiz Rodríguez dijo que un emprendedor siempre va a tener sus problemas y hay que estar siempre para lo que venga, lo que es natural sobre todo en tiempos de cambio como ocurre ahora.

Indicó que hoy las redes sociales ayudan mucho a un emprendedor. “Hace unos años para dar a conocer tu marca tenías que pagar mucha publicidad, ya con las redes es una gran ventaja. Tiempos difíciles siempre hay, la diferencia es que antes te hacían ser un poco más responsable y ahora como que hay un poco más de apapacho de la familia”.

Su consejo a la juventud es no bajar la guardia: “No importa tanto las veces que te caigas sino las veces que te levantes”.— Luis Iván Alpuche Escalante

Charla con jóvenes Coparmex Motivación

Patrick Devlyn habló sobre la importancia de tener una actitud mental conveniente y positiva, para lograr objetivos.

Actitud con los demás

“Dependemos unos de los otros para lograr los objetivos y lo que ayuda es la actitud con los demás”.

La gran diferencia

Dijo que la gran diferencia de un país la hace su gente y no sus bienes materiales, y si se cuenta con gente competente, comprometida y apasionada, se tendrá pronto un México mágico y con más encanto.

Obstáculos a vencer

“Tengo fe de que nuestros nietos van a disfrutar el México que nos hubiera gustado tener, pero para eso se tienen que vencer algunos obstáculos como vivir en un entorno muy negativo. Ellos no pueden darse el lujo de ser motivados por las masas, ellos tienen el desafío de mostrar que tienen una actitud adecuada para con su entorno y que ellos van a lograr mejorarlo”. “Por el bien de todos este es un gran reto, tengo 10 años que voy a los Ceresos de México, aquí en Mérida he ido al penal y los presos me dicen que fueron motivados por su entorno y les convencieron de que “el que no transa no avanza”.

“Cometieron el error de querer conseguir sus bienes fáciles y no como nuestros jóvenes de hoy que están trabajando con honradez, integridad y productividad para tener una existencia más feliz, más saludable y próspera para ellos y sus familiares”, puntualizó

El bien más valioso

Señaló que la juventud es el bien más valioso del país y está muy orgulloso de la juventud mexicana porque le están echando todos los kilos. “Ellos son los ciudadanos que nosotros en nuestra juventud hubiéramos querido ser, tienen actitud adecuada, están trabajando honradamente, con integridad y productividad”, apuntó.

