Padre discute con su hijo y lo hiere con un cuchillo

TICUL.- La disputa entre un padre y su hijo de 12 años terminó en un drama familiar cuando el primero perdió los estribos y acuchilló al menor, a quien causó una herida grave en la pierna.

El conflicto familiar, ocurrido en el domicilio ubicado en calle 42 entre 27 y 29, sucedió a las 3 de la tarde, cuando Gerardo José Turriza Can, de 32 años de edad, al parecer discutió con su hijo A. A. T. C., de 12, y de las palabras altisonantes pasaron a los golpes, luego el padre tomó un cuchillo y agredió a su hijo causándole una enorme herida en la pierna derecha.

Padre “drogado”

El lesionado fue auxiliado por su madre María Jimena Chable Canche, de 29, quien lo traslado en un vehículo particular al Centro de Salud, hasta donde llegaron varias unidades de la Policía Municipal y estatal. Al final el adolescente recibió 22 puntadas.

Trascendió que el padre agresor estaba bajo los efectos de alguna droga.