Padres advierten que se está violentando el derecho a la educación

Un ambiente de incertidumbre priva entre padres y madres de familia, así como en algunos maestros, por diversas anomalías que se dan en las escuelas que atentan contra el derecho que tienen los niños y jóvenes a la educación, en especial los de capacidades especiales, afirmó Paula E. Lira Moguel, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, A.C. (Aepaf).

En entrevista, indicó que durante las clases a distancia a causa de la pandemia de Covid-19 esas anomalías se acentuaron, de modo que piden al gobernador Mauricio Vila Dosal que intervenga para garantizar que la educación llegue a todos.

"Es decir, que se les proporcionen los equipos adecuados, como monitores y otros", añadió.

En ese sentido, aseguró que alumnos con capacidades especiales no cuentan con las herramientas necesarias para tener una enseñanza adecuada.

"Los niños no deben pasar problemas para acceder al derecho que tienen a una educación gratuita, obligatoria e inclusiva", subrayó.

Asimismo, comentó que muchos padres no tienen la posibilidad de estar informados sobre lo que sigue en el plan educativo, lo que genera incertidumbre.

Complicaciones en la educación

Además, continuó, no son maestros ni sicólogos, de modo que se les hace más difícil apoyar a sus hijos a tener una educación adecuada, lo que prácticamente está a su cargo desde que las clases son a distancia o virtuales.

Añadió que en los medios se habla de un posbile regreso a las clases presenciales, pero no esperarán a que eso pase para exigir que haya las condiciones adecuadas antes de que se concrete.

Llamado de la asociación de padres de familia

La Aepaf también proporcionó un escrito a la opinión pública que en sus partes medulares dice lo siguiente:

Sobre educación se dice poco, presumiblemente para hacer parecer como “normal” las violaciones a derechos humanos, violación al derecho a inclusión escolar, abusos de poder y autoridad, violencia institucional en escuelas públicas en contra de niñas (os), adolescentes, jóvenes, madres, padres de familia e inclusive docentes que están en desacuerdo con las acciones violatorias.

Es bien sabido que desde la pandemia del Covid-19, aun siendo las clases a distancia, en casa y/o virtuales se continúa violando el derecho a EDUCACION PÚBLICA GRATUITA, OBLIGATORIA e INCLUSIVA de alumnos (as) regulares y con Necesidades Educativas Especiales (NEE), una parte significativa de estos no tienen acceso a su educación por no tener sus padres celulares, computadora, TV, ni recurso para pagar internet, luz eléctrica y otros gastos que les genera las clases a distancia. (Hay) Madres y padres que tienen más de un hijo (a) en educación básica obligatoria.

He reiterado mi petición al gobierno del Estado y Federal para que proporcionen a padres de familia TODO lo que requieran para que los hijos tengan acceso a la EDUCACION PUBLICA a la que tienen derecho, lamentablemente hasta ahora han hecho caso omiso a mi petición.

Vacuna a los maestros

En medios de comunicación autoridades informaron que le será aplicada la vacuna a los maestros (as), esto para dar inicio a clases presenciales.

¿Acaso vacunar a los maestros garantiza la salud y seguridad de educandos? La salud de los alumnos regulares y con Necesidades Educativas Especiales (NEE) no es un juego, a éstos no se les debe exponer a posibles contagios del virus.

Las clases presenciales deben iniciar cuando el gobierno GARANTICE la salud y seguridad de niñas (os), adolescentes y jóvenes en las escuelas.

Para las clases presenciales NO deben hacer firmar RESPONSIVAS a padres de familia, si el gobierno lo hiciera o pretendiera hacerlo es porque no existe seguridad en las escuelas, por lo que madres y padres tienen el derecho de negarse por la seguridad en todos los aspectos de los hijos, debiendo continuar con las clases a distancia y/o virtuales.

¿Cobros de cuotas?

Por el apuro e interés para que dé inicio las clases presenciales se puede presumir que urge al gobierno continuar haciendo cobros de cuotas por inscripción/reinscripción, colaboraciones/donaciones en efectivo y/o especie, cobros de exámenes trimestrales, constancias y otros documentos, ventas de libros ajenos a los de texto gratuitos, el comercio de cooperativas, tiendas y tienditas escolares, entre otros más…

Apuro de continuar captando cada ciclo escolar millones y millones de pesos de padres de familia, que por ser clases virtuales han dejado de tener; aunque autoridades escolares han aprovechado entrega de libros de texto gratuitos para hacerle cobros a los padres en escuelas públicas, en Colegios de Bachilleres (Cobay) también vendieron libros.

También por medios de comunicación se difundió información sobre que la nueva secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pide reducción de personal.

No a la reducción de personal

En las escuelas públicas no se debe reducir el personal porque educandos requieren de docentes, intendentes, personal de Capep, Usaer, monitores para alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Por el derecho a EDUCACION PUBLICA GRATUITA, OBLIGATORIA E INCLUSIVA de este sector de la sociedad, alumnos regulares y con NEE deben contar con todo el personal, material didáctico, etc., por ser un derecho constitucional, que no debe estar ni siquiera a discusión.

MEXICO Y YUCATAN TIENE UNA DEUDA HISTORICA CON EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO CONSGRADO A EDUCACION GRATUITA, OBLIGATORIA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.

BASTA DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, ABUSOS DE PODER, VIOLENCIA INSTITUCIONAL, VIOLACION AL DERECHO A INCLUSION ESCOLAR DE ALUMNOS CON TDAH, TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA Y OTRAS CONDICIONES.

CONTINÚO HACIENDO LLAMADO AL GOBERNADOR MAURICIO VILA DOSAL PARA QUE SEA UNA REALIDAD EN YUCATAN LA 4ª. TRANSFORMACION, QUE GARANTIZA EL RESPETO Y TOTAL EJERCICIO DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.