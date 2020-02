Padres de familia de escuela de Kanasín exigen cuentas a la directora

MÉRIDA.- Padres de familia de la primaria Juan Aldama en San Antonio Tehuitz, Kanasín, se manifestaron pacíficamente a las puertas del plantel educativo, por inconformidades con la directora Reina Yamile Ku Ojeda.

El asunto comenzó en noviembre del año pasado, que los padres se unieron para pedir una explicación del por qué la escuela está en tan malas condiciones. Además de pedir informes sobre lo que se hace con el dinero de las aportaciones voluntarias y, del presupuesto que supuestamente debió llegarle como a las demás escuelas de la zona, ya que han visto que tanto el kínder como la secundaria han presentado mejoras.

Entre las principales quejas está que los baños están en pésimas condiciones, razón que ha provocado enfermedades en algunos de los alumnos. Tampoco les han otorgado los libros, pues no se toma el tiempo de realizar las diligencias para que lleguen a manos de los alumnos, ya va casi la mitad del ciclo escolar y aún no ven avances. La directora no les da la cara y prefirió poner a un suplente para que solucione los problemas, pero tampoco les ha ayudado en nada.

“Lo que menos nos parece, es que la maestra desatienda sus funciones como directora, ya que tiene un segundo empleo en el Ayuntamiento de Kanasín y acá solamente se presenta cuando algo se sale de control”.

Aseguran que ya han puesto la queja ante la SEGEY y que si esto no genera una pronta solución van a impedir el paso de alumnos y maestros a la escuela.- Darinka Ruiz.

Síguenos en Google Noticias