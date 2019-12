Familias solicitan apoyos

Padres entregarán firmas para evitar recortes al CRIT

Mañana martes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, padres de familia cuyos hijos reciben terapias en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Yucatán entregarán en Palacio de Gobierno una solicitud respaldada con más de 40 mil firmas recabadas mediante la plataforma Change.org.

Los paterfamilias están preocupados debido a que, como se informó en su momento, el gobierno estatal anunció que recortará el subsidio de 44 millones de pesos anuales que otorga al CRIT.

Tal decisión motivó a los padres a recabar apoyos para revertirla.

“En la carta pedimos audiencia con el gobernador. Somos un movimiento de familias presionando con el fin de que se garanticen los derechos de los niños y niñas con discapacidad en Yucatán”, señala Alejandro Ashley de Vega, uno de los promotores de la iniciativa.

“Partimos de que no tienen que financiar al CRIT como han venido haciendo gobiernos anteriores, es más, creemos en el servicio público de calidad”.

“Sin embargo, el gobierno no puede retirar los apoyos en este tema y no ofrecer una alternativa, no cuando al menos 900 niños y niñas ya habían adquirido un derecho de atención en este sentido. Además, es cierto que muchos más niños requieren este tipo de atención integral y de calidad. No es un capricho, es una urgencia para los niños”.

Entre otras cosas, en la carta los padres expresan lo siguiente:

“Estimado gobernador Mauricio Vila Dosal: hoy me dirijo con el sentir que me mueve desde lo más profundo a querer cultivar paz. Esa paz tan anhelada me hace dirigirme a usted también como padre, padre de una bellísima niña, una verdadera maestra que me enseña tanto sobre el sentido de vivir”.

—Ella es paz, es la semilla que cultivo cada día junto a mi esposa con el apoyo, también, de grandes amigas y amigos. Tiene cuatro años, transita por esta tierra con parálisis cerebral, esforzándose, a cada instante, para moverse por este mundo al que ha llegado, para expresarse y compartir el milagro de la vida que viene a través de ella. La forma más notoria que emplea es su sonrisa, y créame gobernador, es la sonrisa más radiante que jamás he visto. Sí, es la paz misma.

—Sin embargo, tampoco le voy a hablar en mayor detalle de mi hija. Me imagino, ya debe sospechar, que me dirijo a usted, en este marco de la paz, para solicitarle que podamos hablar sobre la situación que atraviesa el CRIT Yucatán, las deficiencias del CREE (en materia de rehabilitación infantil integral), la regresión de derechos adquiridos por unas 900 familias y la imposibilidad de decenas de miles de niñas, niños y jóvenes respecto al disfrute de su derecho a una rehabilitación infantil de calidad. Es decir, citándole a usted, “el Yucatán que todos soñamos y merecemos”, en un marco de libertades y derechos.

—Habla usted también de cambio responsable, pero nos parece que el “cambio” respecto a la rehabilitación infantil en Yucatán pudiera ser más responsable.

—Señor gobernador, no se tome esta carta como una crítica, más bien como un aliento para que “Juntos Transformemos Yucatán”. Esa transformación, palabra algo manoseada, como usted sabe, es vital.

—Transformar es profundamente vital para la cultura de paz. Pasar de la guerra a la paz requiere de una metamorfosis socio-cultural profunda. Los procesos transformativos son una invitación a abrirnos a nuevas posibilidades, a dejarnos afectar por la vida de una manera sensible, atenta, empática, que no nos permite regresar al “estado” anterior. No, nos lleva a un “estado” nuevo. Dejarnos afectar a través de la escucha que nos dispone a transformarnos.

—Esa escucha no puede quedarse estéril, más bien dicha escucha es la tierra fértil para una semilla que en la cultura de paz llamamos “Diálogo”. Sé que usted lo entiende, por eso en su discurso de protesta dijo: “creo en la enorme fortaleza del diálogo y la participación social en la vida pública y en el gobierno”.

—Por ello, señor gobernador, hoy le volvemos a solicitar, por “servicio a los demás”, que nos atienda directamente para que podamos dialogar cómo es posible en un “Estado de Paz”. No es cualquier cosa asumir dicha distinción, requiere de una enorme responsabilidad. La paz no es solo seguridad, sino también un desmantelamiento de la violencia estructural y cultural.

—Es un tema urgente, los niños y niñas con discapacidad no pueden esperar, cada día es vital en su proceso de desarrollo y “transformación”. Usted lo sabe, también nos lo dijo cuando asumió su compromiso como gobernador del Estado de Paz, de Yucatán: “No hay tiempo que perder. Por eso esta tarde quiero decir fuerte y claro que llegó la hora de, juntos, vencer todos los obstáculos y construir el futuro de un mejor Yucatán”.

—No me cabe la menor duda que ese mejor Yucatán no es solo lograr objetivos, sino poner también la mirada en cómo y desde donde se lograrán esos objetivos. Se dice en la Cultura de Paz que el conflicto no es ni bueno ni malo, se define más bien como la incompatibilidad de intereses.

—La vía para solucionar esa incompatibilidad es desde la escucha y el diálogo. El Estado de Paz, más allá de una entidad federativa, es una forma de estar y ser. Que nuestro “estado” sea de paz. ¿Hablamos, Mauricio?