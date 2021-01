Pago con filtros sanitarios

Medidas por la pandemia en las cajas del predial

Desde el inicio de la pandemia se está muy consciente del tema de la salud, por eso se promueve mucho el uso de la tecnología y se establecieron filtros de sana distancia y sanitización en todas las cajas para el pago del predial, señaló Laura Muñoz Molina, directora de Finanzas y Tesorería Municipal.

Este año se ofrece 30% de descuento en el pago del predial en enero (el mismo mes de 2020 fue de 20%); en febrero 15% de descuento (10%), y en marzo 8% (el mismo del año pasado).

Estamos consciente de que el tema económico es complicado y por eso ponemos estos descuentos, dijo.

También recordó que tienen descuentos para adultos mayores, personas con discapacidad, desde el 50, 75 y al 100 por ciento, según el monto del valor catastral del predio, de modo que está dirigido a quienes tienen predios modestos.

La aplicación del descuento es para un predio con el nombre de la persona que solicita el descuento.

El programa de apoyos de descuentos incluye jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y con discapacidad.

Si ya cuenta con el subsidio de años anteriores, el recibo del predial se obtiene de manera automática en las cajas recaudadoras.

Si es de nuevo ingreso, el trámite se realiza en Ventanilla Única Municipal.

Hay gente mayor que tiene mansiones, lo cual nos da mucho gusto, pero eso no habla del nivel económico de la persona, dijo Laura Muñoz. Este año, por indicaciones del alcalde Renán Barrera Concha, por situación de la pandemia y para no afectar algún tipo de cobro, no hubo actualización catastral, de modo que los propietarios pagarán lo mismo que el año pasado, siempre y cuando no se haya hecho alguna modificación en el predio.

Luego recordó que en el pago en línea se acepta la mayoría de las tarjetas de crédito. Y algunas de éstas ofrecen seis meses sin intereses.

“Una de las maravillas que ha dejado la pandemia es la tecnología. Es que todos, desde niños hasta adultos mayores, tuvieron que hacer uso de ésta y se está viendo reflejado en los pagos en internet y habla mucho de la conciencia de salir y cuidarse, y en el Ayuntamiento se ha reforzado en esta plataforma con beneficios y accesibilidad.

La directora de Finanzas y Tesorería Municipal indicó que el pago del predial se refleja en la calidad de vida de los ciudadanos por la atención de las calles, avenidas, los parques, el alumbrado público y otros servicios.

Esta ciudad nos da una excelente calidad de vida, tanto a los que hemos vivido aquí siempre como a los que vienen a vivir y a visitar, sostuvo. El predial es nuestro principal recurso fiscal así que invitamos a todos a pagar el predial.

La funcionaria agradeció la confianza de la población, ya que el primer del año triplicaron el monto de recaudación y operaciones, y ven que está creciendo el pago en línea. Exhortó a pagar en línea, de manera fácil, donde hay chats y contacto por si tienen dudas.— Claudia Sierra Medina

La directora de finanzas y tesorería del Ayuntamiento indicó que en línea se pueden hacer otros servicios como trámite de licencia de funcionamiento.

Luego recordó que tienen una base de datos que indica que en Mérida tienen 400,000 predios aproximadamente y el año pasdo incluso con meses complicados de baja recaudación la morosidad estuvo en 37 por ciento, de modo que el 63 por ciento de la población meridana pago el predial.

En 2020, por predial catastral, la recaudación de $433 millones, informó.

Mérida, la hacemos entre todos y los ciudadanos hacen de su parte de este modo, aportado en pago predial, recordó Laura Muñoz.

PREMIOS

Como en otros años la Comuna premiará a los meridanos que paguen el predial en enero, febrero y marzo, con la rifa de cuatro autos último modelo, televisiones de pantallas planas, laptops, tablets, celulares, motocicletas, bicicletas, entre otros.

