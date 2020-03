Pagos y citas para el reemplacamiento vía internet

Ya disponible el reemplacamiento y registro online

A fin de agilizar los trámites y facilitar a los usuarios de automotores los trámites de actualización del padrón vehicular del Estado, la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán pone a disposición de los yucatecos el portal en línea: https://reemplacamiento.yucatan.gob.mx/ para realizar pagos y agendar citas.

En el sitio los usuarios podrán elegir el tipo de vehículo que corresponda, ya sea auto particular, camiones y camionetas de servicio particular o motos, e ingresar el número de placas y el número de serie que están en la tarjeta de circulación o factura del vehículo para poder conocer los requisitos para realizar el trámite.

Si el vehículo se encuentra inscrito en el Registro Vehicular a nombre del usuario que realiza el trámite y no requiere efectuar cambio de propietario puede realizar el pago de su adeudo y agendar una cita al terminar su pago. Por el contrario, si el vehículo no se encuentra inscrito en el Registro Vehicular a su nombre y requiere efectuar el cambio de propietario, debe acudir al Centro de Servicios Yucatán o al CISP Valladolid a realizarlo. En este caso, puede realizar el pago de su adeudo, pero no es posible agendar cita.

Para los vehículos que se encuentran inscritos en el Registro Vehicular a nombre del usuario que realiza el trámite encontrarán el desglose del costo del trámite, multas en caso de que hubiesen, así como las opciones de pago que tienen, que puede ser en línea o en cualquier caja de la AAFY, ubicadas en ventanillas únicas, USE u oficinas recaudadoras.

Al elegir esta última opción, los usuarios podrán descargar el formato para presentarlo para pago en ventanillas AAFY con la línea de referencia generada, sin embargo, si en el futuro se realiza una nueva consulta de adeudos y ésta contiene cambios en el importe a pagar, la referencia anteriormente generada quedará cancelada, por lo que para realizar el pago deberá presentar la línea de referencia más reciente.

Al elegir la opción en la plataforma en línea se puede tener acceso a realizar el pago en mensualidades de 3, 6 y 9 meses sin intereses a través de BBVA (Bancomer) y cargo directo con Visa, Mastercard y American Express.

Una vez efectuado el pago los usuarios podrán elegir día y hora para realizar la cita del trámite en el módulo de su preferencia e imprimir su ticket, y acudir con original y copia de identificación oficial, comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses), póliza de seguro actualizada, tarjeta de circulación, placas vencidas y carta poder simple e identificación oficial, en caso de que el trámite lo realice un tercero.

La AAFY informó que para efectuar únicamente el trámite de reemplacamiento, se recomienda a los usuarios acudir a los módulos ubicados en Unidad Deportiva Kukulkán, ubicada en Calle 6 número 315 por Circuito Colonias, Colonia Morelos; Expenitenciaría Juárez, Calle 90 S/N por 59, Colonia Centro (Galera 2); Plaza Comercial City Center, Calle 34 por 23, Colonia San Ramón Norte (Calle Lateral); Dirección de Transportes, Anillo Periférico S/N, Carretera a Umán, a un costado de la Academia de Policía; la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Calle 111 número 315, colonia Santa Rosa y el Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem), Avenida Principal, Industrias No Contaminantes número 12613, Hacienda Sodzil Norte.

Asimismo, para quienes deseen realizar la inscripción de flotillas, reemplacamiento, introducción al estado y cambio de propietario podrán realizar los trámites en el Centro de Servicios Yucatán, Calle 20-A número 284 por 3-A y 49 Diagonal, colonia Xcumpich. En el interior del estado, para los trámites de reemplacamiento, introducción al estado y cambio de propietario podrán realizarlo en el Módulo Valladolid, Tablaje Catastral 11199, Avenida Víctor Cervera Pacheco, Valladolid, Yucatán. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas.

Cabe recordar que en días pasados se amplió el plazo para quienes aún no han realizado los trámites de cambio de propietario e inscripción de vehículos al Registro Estatal de Control Vehicular, el cual será del 2 de marzo al 30 de abril, con lo cual se puede aprovechar los descuentos y beneficios fiscales como la condonación en la introducción de vehículos de otros estados y el extranjero; el cambio de propietario y su descuento del 50 por ciento en multas.

