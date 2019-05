Palos y piedras contra policías

Se enfrentan los ejidatarios de Kanxoc por tierras

VALLADOLID.— Armados con machetes y palos, pobladores de la comisaría de Kanxoc se enfrentaron ayer en la mañana a la Policía Municipal y a una persona que, según indican los pobladores, quiere apropiarse de más de mil hectáreas de monte en Santa Cruz, tierras que forman parte de la comunidad y son ejidales.

Julio Chimal Noh, comisario ejidal de Kanxoc, informó que el problema se inició hace ocho días cuando se enteraron de que Marcos Hau, junto con otras personas de Quintana Roo pretenden apropiarse de 1,180 hectáreas de terreno, es decir, todo el monte de Santa Cruz.

—Es un grupo de personas que desde hace seis años ha buscado confrontación con los ejidatarios, pues en ese entonces don Marcos Hau recurrió al Tribunal Agrario para reclamar esas tierras argumentando que eran de su papá y por lo tanto él lo reclama como suyo.

—Pero estas tierras pasaron a formar parte de Kanxoc desde 1985, cuando se las entregaron a la comunidad por la Procuraduría Agraria y formo parte de las tierras ejidales de esta comunidad, por lo tanto, es de todos los ejidatarios.

—Hace seis años don Marcos Hau reclamó como suyas esas tierras, por eso cuando recurrió al tribunal agrario pidió que se nulificaran los documentos donde le adjudican estas tierras al ejido.

—En ese entonces el Tribunal Agrario le pidió a Marcos Hau que compruobara con títulos de propiedad que esos terrenos son de él, pero no pudo hacerlo porque no los tiene; le dieron un plazo de cuatro meses para presentar todas la documentación que pudiera comprobar que es de él, pero no lo hizo porque en realidad no la tiene; en cambio, nosotros como ejidatarios sí somos propietarios de esas tierras.

Indicó que hace unos días se enteraron de que Marcos Hau y un grupo de personas de Quintana Roo pretendían entrar a cortar árboles de maderas preciosas en Santa Cruz: cedro y caoba.

—Anoche nos reunimos con los ejidatarios y se bordo el tema de que estas personas están abriendo un camino de Kanxoc a Santa Cruz para sacar las maderas preciosas, por lo que se tomo el acuerdo de que hoy a las ocho de la mañana iríamos todos los ejidatarios a ver si es verdad lo que nos dijeron.

—Cuando estábamos en las instalaciones de la comisaría ejidal, llegó Marcos Hau acompañado por cuatro patrullas de la Policía Municipal, para preguntar qué está pasando, al tiempo que mostraba un documento que supuestamente le firmó la Semarnat para que pudiera cortar maderas preciosas.

—No sabemos si ese documento es oficial o solo el falsifico todo, pero la verdad es que las cosas se salieron de control y los mismos ejidatarios lo agarraron a golpes y la policía intervino.

—La molestia de los pobladores por esta situación origino que las cosas se salieran de control porque los policías querían detener a los ejidatarios y la comunidad no lo permitió, por lo que fueron defendidos por los pobladores.

El comisario señaló que en la trifulca resultaron golpeados algunos oficiales y se dañaron algunas patrullas, pues la gente estaba muy molesta.— Megamedia

—Las cuatro patrullas salieron huyendo de la comunidad, pero 15 ó 20 minutos después regresaron otras siete patrullas municipales y una de la Secretaría de Seguridad Pública, pero la molestia de los pobladores fue más y al ver los oficiales esa situación se fueron y ahora está la expectación de lo que pasará.

—Lo que sí está claro es que los pobladores están dispuestos a defender sus tierras y no permitirán que nadie venga a quitar lo que es de ellos.

Hizo un llamado al gobernador Mauricio Vila Dosal para que intervenga en la solución del conflicto antes de que las cosas empeoren.

De igual manera pidió la intervención de la Semarnat, pues si realmente dieron el permiso, deben notificarle a los ejidatarios por qué otorgaron dicho permiso a una persona que no tiene terrenos en ese ejido.