PAN Yucatán pide prioridad para los municipios en el presupuesto federal para 2022

El Partido Acción Nacional (PAN) propone un presupuesto alternativo para el 2022 que impulse la reactivación económica en apoyo de las familias del país pues, señalan, "es necesario, indispensable, que haya una reorientación en el gasto público para dirigirlo a las y los necesitados que así lo requieran desde los gobiernos municipales".

Asís Cano Cetina, presidente del PAN Yucatán, señaló que el gobierno federal y los legisladores federales de la 4T no contemplan un presupuesto 2022 que aborde las prioridades de las y los mexicanos desde lo local, especialmente en momentos en los que la pandemia por el COVID ha afectado de manera importante la economía del país.

“La inflación se ha disparado, el precio de la gasolina se mantiene al alza, no se ha recuperado el índice de empleos que se tenía antes de la pandemia, el gobierno federal ha generado un mayor número de pobres por su inexistencia o malas políticas de desarrollo y se están destinando recursos a obras faraónicas”, subrayó el dirigente panista.

“Como lo hemos señalado en otras ocasiones, el PAN Yucatán lamenta que no se tome en cuenta a los municipios como actores primordiales para impulsar la reactivación económica. Todo parece indicar que la 4T está olvidando a los municipios en este proceso de reactivación o por lo menos no lo está haciendo en los sitios donde no gobierna”, dijo.