Panchito Torres niega pleito interno en el PRI pese a acusaciones

MÉRIDA.- Francisco Torres Rivas, presidente estatal del PRI, afirmó hoy que no renunciará al cargo, a pesar de que nueve de los 10 diputados locales piden su destitución. Además negó que exista pleito o fractura alguna entre su dirigencia estatal y esos legisladores, que además lo acusan de traidor y

mentiroso.

Por el contrario el líder priista afirmó que la puertas de ese partido están abiertas para ellos, y les tiende la mano para seguir trabajando por el pueblo de Yucatán.

También en conferencia de prensa convocada de última hora, el líder priista anunció que desde el día anterior empezaron a instalar la mesa que trabajará en los amparos colectivos, contra el nuevo derecho de seguridad que se cobrará a los yucatecos en sus recibos de luz.

A diferencia de otras conferencias de prensa, al menos las últimas, hoy

Torres Rivas estuvo solo en el Salón de Gobernadores de la Casa del Pueblo. Insistió ante los reporteros en la postura de su partido contra el

paquete fiscal recién aprobado hasta por legisladores priistas.



Al responder sobre el pleito con sus diputados, el dirigente puntualizó:

“aquí no hay ni un pleito, yo respeto su postura. Respeto de igual manera

aunque no concuerdo realmente las expresiones del día de ayer, pero por

parte de Francisco Torres no hay ningún pleito, para que haya un pleito se

necesitan dos, o en este caso nueve contra uno”.

Anoche nueve de los 10 diputados locales priistas en conferencia

de prensa, pidieron la renuncia del presidente de su partido, a quien

acusaron de traidor y mentiroso, porque luego de acordar con él la

aprobación del paquete fiscal, Torres Rivas encabezó una protesta en el

Congreso en contra, cuando incluso los legisladores ya lo habían aprobado en comisiones.







Síguenos en Google Noticias