Otra amenaza escolar

Pánico en la red por falsa alerta de tiroteo en Mérida

Una presunta amenaza de tiroteo en Alianz Comunidad Estudiantil de esta ciudad generó alerta y temor entre los padres de familia de la institución educativa.

Cibernautas compartieron mediante las redes sociales un comunicado firmado por José Díaz Torre, director de la escuela, en el cual se informaba que la institución ya había solicitado el apoyo de las autoridades estatales como medida precautoria ante una amenaza presuntamente difundida por un exalumno.

Tras más de 12 horas de pánico y nerviosismo, poco antes de las siete de la noche se supo que la imagen con la amenaza se trató de un acto de “bullying” contra el presunto autor de la misma; una broma de mal gusto realizada por los actuales compañeros de estudios del joven, con el fin de perjudicarlo… y vaya que lo lograron.

A una semana de la broma de un estudiante del campus de Ingeniería y Matemáticas de la Uady, misma que aún sigue bajo investigación y que podría derivar en su expulsión, ayer Mérida amaneció con una amenaza similar en las redes sociales.

En la imagen, donde se aprecia a dos jóvenes con armas de fuego en la mano, se lee un texto con varias frases incoherentes y faltas de ortografía:

“Difundan por favor, es por la seguridad de nuestros hijos: G.., estudiante de Alianz Comunidad Estudiantil, ahora expulsado por una racha de mala conducta e intento de violación contra una compañera y es primo del estudiante de la “amenaza” de tiroteo de la Uady, planea entrar el martes 15 a Alianz, con un par de pistolas”.

“Recientemente acabo de salir de la Correccional Las Tres Espadas por el intento de asesinato de su hermano recién nacido, por problemas psicológicos causados por sus padres abusivos (SIC)”.

“Planea entrar con su compañero ‘Guasón’, quien aún no se sabe su nombre real. La hermana del vándalo ha dado el aviso del plan de Germán en la Alianz, entre las 9:30 y las 10:00”.

Casi de inmediato la institución colgó un comunicado en sus redes sociales, señalando que pidieron apoyo policíaco tras una “advertencia emitidas presuntamente por un exalumno.

“Lamento profundamente informarles que una nota que se envió a las redes sociales de un exalumno nuestro del ciclo escolar pasado nos pone en alerta, y a la vez nos obliga a tomar medidas para garantizar la seguridad de la comunidad, y tomar las precauciones pertinentes apoyados por las autoridades de seguridad”, señala el texto.

Alerta en el colegio

El director Díaz Torre asegura en el boletín que habló con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Felipe Saidén Ojeda, “para contar con su apoyo y ellos tomen las medidas que consideren adecuadas”.

“Hoy es triste ver como un acto sin pensar en las consecuencias, hoy puede acarrear problemas a la familia de un exalumno y los ponga en una situación difícil ante las autoridades, y familias nuestras y de sus propios círculos sociales”, señala el comunicado.

La respuesta de los padres no se hizo esperar y en redes sociales y grupos de WhatsApp, así como en la propia fanpage de la institución, exigieron explicaciones al director sobre el asunto y la gravedad del mismo. Pocos minutos antes de las seis de la tarde el comunicado fue retirado.

Una hora después, la SSP emitió un boletín en el cual “esclarecía” los hechos, señalaba que la amenaza era falsa y aseguraba que tras localizar al presunto autor de la amenaza, llegaron a la conclusión de que se trató de una broma contra él.

“Ante una publicación en redes sociales que advierte sobre un supuesto ataque a realizarse el próximo martes en instalaciones educativas en Mérida, por parte de un exalumno, la SSP comunica:

“Aunque se trata de una falsa amenaza, no subestimamos ningún posible riesgo a la integridad física de la sociedad, motivo por el cual se siguieron los protocolos correspondientes”, indica la corporación.

Agentes de la Policía Estatal de Investigación indagaron hasta localizar a las personas mencionadas en los textos, y personal de la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (Uniprev) hizo contacto con sus familiares.

Al entrevistarse con el joven mencionado y con sus padres, aclararon que el muchacho en ningún momento se ha manifestado como alguien menciona en redes sociales, por lo que éstos tomarán las medidas legales contra quien resulte responsable.

Se corroboró que las fotografías que aparecen en la publicación se tomaron sin el permiso de aquellos; y que las pistolas y rifles que se observan en la imagen son de uso deportivo (de aire).

“La SSP reitera su compromiso con el cuidado de la integridad física de las personas, y continuará trabajando en la prevención y persecución del delito, así como en mantener la paz social”.

Entrevistado al respecto, José Díaz Torre, director de la institución, señala que por la mañana recibieron la imagen con la “amenaza” en las redes sociales, razón por la cual se contactó a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto.

El joven, quien no fue expulsado como se dice en la publicación, fue alumno regular de la institución hasta el curso anterior. Para el presente sus padres decidieron cambiarlo de escuela. El joven que aparece en la imagen “acompañándolo” es su compañero actual.

Sin minimizar los hechos, Díaz Torre comentó que lo acontecido en esta ocasión es un efecto del “caso Uady”, pero sobre todo de la falta de sensibilización en los jóvenes para que entiendan las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, señaló que reforzarán sus programas de seguridad para el bienestar de la comunidad escolar que encabeza.

“Lamentablemente la familia de este joven tienen la carga ahora y deberán seguir con el proceso. Este caso prácticamente ha quedado cerrado para nosotros. No vamos a denunciar, al chico lo conocemos y sabemos que no es capaz de algo así. Tiene una conducta regular, pero no es capaz de generar una situación de este tipo”, manifestó.

“La juventud ha cambiado, estamos viviendo generaciones diferentes y nos hemos esforzado mucho para trabajar en salvaguardar la seguridad de los jóvenes, por ello habitualmente la Policía Cibernética imparte pláticas sobre lo que no se debe hacer y las consecuencias de nuestros actos”, señaló.

Por lo pronto, el directivo informó que mañana (hoy lunes) las actividades se realizarán con normalidad.— ISABEL MONTERO

Apenas la semana pasada, un estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Uady causó temor al asegurar a sus amigos que el pasado lunes entraría armado en la escuela y dispararía contra sus compañeros. Incluso señalaba haber practicado con animales para cumplir con su objetivo.

Como consecuencia, se suspendieron las clases y se montó un operativo policíaco que, aunque no ha causado su detención porque aún se desarrollan las investigaciones, sí alejaron al joven de la escuela porque sus compañeros aseguran que no lo han vuelto a ver y en la oficina de comunicación de la Uady informan que no está dado de baja.

Amenazas

El de ayer fue el segundo caso de amenazas de tiroteos en un colegio. Antes fue en la Uady.

Protocolo

El directivo de Alianz reconoció que la escuela no cuenta hoy día con un protocolo contra estos casos porque en Mérida no se ha dado una situación de este tipo, pero tomarán esta circunstancia como un aviso para reforzar los temas de seguridad y recordó que la Copafa, el comité de padres de familia, tiene como fin para este ciclo escolar manejar temas de paz.

“Joker”

En este caso y el de la Uady hay un personaje en común: el “Guasón”, protagonista de una película en cartelera que ha dado de qué hablar por su violencia gráfica y tocar temas de enfermedades mentales.