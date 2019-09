Papás se quejan del recorte de fondos al CRIT

Con el apoyo de 864 firmas, familiares de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en Yucatán entregaron ayer una carta al gobierno del Estado para que garantice el acceso a la habilitación y rehabilitación integral infantil pública y de calidad, en forma gratuita o a precios asequibles.

“De no hacerlo el daño causado será irreparable”, aseguró un grupo de padres de familia a medios de comunicación locales durante una rueda de prensa en un restaurante de esta ciudad.

Los papás explicaron que por 10 años el gobierno estatal donó al CRIT 44 millones anuales para que ofreciera el servicio de rehabilitación infantil integral.

“En 2019 no se ha renovado el compromiso, la atención integral ya no existe y el gobierno no ha ofrecido aún una alternativa de las mismas características”, indicaron Alba Ek Ek y Xixili Fernández.

Hasta el 12 de julio pasado, 910 niñas, niños y adolescentes asistían como usuarios al CRIT Yucatán para recibir la atención integral que necesitan por su condición de discapacidad como parálisis cerebral, distrofia muscular de Duchenne, mielomeningocele, síndrome de West y síndrome de Down, dijeron.

Este servicio, señalaron, se ofrecía con el donativo de 44 millones de pesos anuales que el gobierno del Estado realizaba al CRIT, entendiendo así que cumplía con su obligación de garantizar el derecho a la habilitación y rehabilitación mediante una entidad privada.

Pero en 2019 al no recibir dicho donativo, el CRIT ha anunciado que da por finalizado el modelo de atención integral.

Derecho

“El gobierno no puede retirar un derecho humano que ya se había conquistado, como es el de la habilitación y rehabilitación integral por el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos”, dijo Alba Ek.

Por esa razón los papás exigen se les ofrezca una alternativa de las mismas características y calidad de manera inmediata y que para el próximo año se incorpore en el Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2020 una partida presupuestaria suficiente que garantice el derecho a la habilitación y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes a través de un servicio de atención integral público de calidad gratuito o a precios accesibles.

Xixili Fernández indicó que para una niña o niño con discapacidad o diversidad funcional, recibir terapias y una atención integral de calidad es crucial para determinar su grado de desarrollo como ser humano, por lo que reducir la calidad de la atención, la temporalidad o perder la integralidad significa una condena a una vida más dependiente, menos digna y plena.

Los papás explicaron que en un mes los niños pueden llegar a recibir entre 20 y 40 sesiones de terapias, si se estima que el precio de mercado de una sesión promedio de rehabilitación es de 400 pesos, la inversión mensual oscila entre los 8,000 y 16,000 pesos.

“Esto es inasumible para prácticamente la totalidad de las familias en Yucatán y si a eso se le añade la atención médica, pruebas diagnósticas, intervenciones y aparatos ortopédicos, el costo se puede disparar”, dijo una de las mamás en el acto.

Según detallaron, un servicio de rehabilitación integral, como el que había en el CRIT, incluye un equipo médico coordinado entre sí, con especialistas médicos como neurología, pediatría, oftalmología, nutrición, comunicación humana, urología, odontopediatría, anestesiología y genética.

Todos ellos coordinados con el equipo de terapeutas de terapia física, de lenguaje, de ocupacional, de pulmonar o de terapia hídrica, también incluye la atención de psicología, trabajo social y especialistas en talleres de habilidades educativas y de integración social.

Pruebas

La atención integral, dijeron, incluye pruebas diagnósticas, estudios, convenios con centros médicos diversos para la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones y cirugías, la subvención de aparatos ortopédicos y otras medidas de asistencia social.

Los papás aseguraron que el servicio que el gobierno estatal ofrece a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), no ofrece un sistema integral de atención para la población infantil, que abarque las múltiples necesidades médicas por las que atraviesan los niños con discapacidad.

Tampoco la diversidad, cantidad ni la calidad de terapias que los niños necesitan y que dijeron antes sí estaban recibiendo en el CRIT.— Luis Iván Alpuche Escalante

El CREE es un centro al que acuden más de 6,000 personas al año para recibir todo tipo de rehabilitación y atención médica, desde la rehabilitación de un esguince, de accidentes laborales o atención al adulto mayor.

Institución

Sobre el CREE, los papás dijeron que no hay una infraestructura adecuada, no hay personal calificado suficiente, “no hay los recursos materiales y equipamiento necesario para diversas discapacidades y sobre todo no hay una especialización en la rehabilitación infantil, cuyas características requieren de una atención diferenciada”.

Casos

También mencionaron que Yucatán es uno de los estados con mayor prevalencia de personas con discapacidad en México con 137 mil 94, que supone un 6.5% de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2014, y de todos ellos el 11.8% son niños y jóvenes de entre 0 y 29 años.

Urgencia

“Atender a este gran porcentaje de la población que por años ha estado discriminado es urgente y debe ser prioritario en un Estado que presume de ser un lugar de paz”, aseguraron. En el evento estuvieron también las mamás Norma Noemí Argáez Gasca, Zulemy Pérez Flota, Rosy Aleida Ek Trejo y Karla González Marín, entre otras, quienes narraron parte de sus historias.