Papás ven cosas positivas en la reforma escolar

“Sí da trabajo levantarse”

Más de 500,000 estudiantes yucatecos y unos 29,000 docentes retornaron a las aulas después de dos semanas de vacaciones.

La jornada se desarrolló sin contratiempos, al menos así fue en la primaria “José Vasconcelos”, del fraccionamiento Vergel, donde solo contados alumnos llegaron pasando las 7 de la mañana, aunque no se les impidió la entrada.

Algunos padres de familia relataron que tuvieron que programar despertadores para no quedarse dormidos. Y es que, señalaron, después de dos semanas de descanso sí cuesta un poco de trabajo levantarse.

“Después de quince días sí da trabajo levantarse temprano, pero puse mi alarma para llegar a tiempo”, comentó Luis Ramírez Sulub, quien debido a que vive en el fraccionamiento Santa Isabel tuvo que despertar a su hijo a las cinco de la mañana para llegar a tiempo.

Isabel López Couoh, de Kanasín, dijo que no le costó levantarse pues está acostumbrada a madrugar; eso sí, salió más temprano de lo habitual para que no se viera afectada con el tráfico. “La verdad no lo sentimos pesado, pues incluso en vacaciones nos levantamos temprano. Mi hijo tampoco lo sintió, al contrario, está contento, ya quería regresar”.

Según cifras de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, en la entidad hay 594,800 estudiantes de educación básica, media superior y superior en escuelas públicas y privadas.

Estos estudiantes volverán a tener suspensión de clases mañana miércoles con motivo del Día del Trabajo; además, en el caso de los alumnos de preescolar y primaria, la mayoría tendrá festival hoy martes para celebrar el Día del Niño.

Aspectos

Por otro lado, padres de familia expresaron sus opiniones sobre algunos puntos de la Reforma Educativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, ha sido turnada al Senado para su ratificación.

Como informamos, la Reforma Educativa contempla, entre otros puntos, la educación universitaria obligatoria, consenso entre padres de familia y maestros, materia de educación cultural obligatorias entre las que se incluyen civismo, valores, cultura, deportes, medio ambiente y educación sexual.

“Educación sexual ahora lo están viendo desde muy temprana edad, creo que desde tercero, cuando nosotros lo veíamos hasta en quinto. Los niños están muy abiertos a temas sexuales y andan preguntando cosas que tú de chico no preguntabas, y eso es lo que molesta un poco”, dijo Luis Martínez Sulub.— Iván Canul Ek

Martínez Sulub consideró, sin embargo, que aspectos como la universidad obligatoria y las becas a alumnos de escasos recursos están bien. “Que haya universidad obligatoria está bien. Nosotros no tuvimos la oportunidad, solo secundaria, y por mí está bien que se preparen las nuevas generaciones para los tiempos que vienen”.

Reforma educativa Opinan padres de familia

Padres de familia brindan sus opiniones sobre la reciente Reforma Educativa federal.

Beneficios

A Isabel López Couoh sí le parece buena la reforma. “Yo creo que sí va a beneficiar a los niños y más en la parte en que la universidad será obligatoria y las becas porque la verdad hay jóvenes que sí les gusta el estudio pero por cuestiones económicas no pueden continuar”.

Materias

Marcelina Chablé señaló que la reforma traerá beneficios para los estudiantes de escasos recursos, y en el caso de las asignaturas considera que todas son importantes para la educación de los niños.

Becas

María Isabel Cena Colorado reconoció que en algunos puntos la reforma es buena, pero en otros no. “Sobre todo la parte de educación sexual creo que están exagerando demasiado. En lo otro sí me parece bien, sobre todo en las becas que va a dar el gobierno a los estudiantes”.