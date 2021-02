Papás y maestros no ven seguridad para volver al aula

Se oponen a un regreso

El posible regreso a las escuelas, a pesar de que la pandemia no cede, generó un debate en el país.

En anterior entrega publicamos las respuestas de la Coparmex Mérida a seis preguntas del Diario.

En esta ocasión presentamos las respuestas de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El presidente de la UNPF, psicoterapeuta Gerardo Pineda Martínez, nos envió las siguientes:

1) Yucatán no está en condiciones. La situación de la educación tiene que ver con un sistema más complejo que el de la mayoría de las actividades económicas, razón por la que se requiere una mayor precisión en los protocolos de salud que deben ponerse en práctica para asegurar que las familias sigan conservando su salud y como eso no está bien definido, en general no creemos que existan las condiciones para el regreso a clases presenciales.

2) En Yucatán se sigue adquiriendo la despensa, se siguen pagando los insumos de la vida cotidiana como los servicios de electricidad, agua potable, vestido, etcétera. No creo que haya pérdidas considerables (al consumo en general), ya que solo se disminuyó el volumen de la compra de papelería y de uniformes, lo demás sigue igual en la mayoría de los rubros y en algunos se incrementó como es el caso de la inversión en el servicio de internet y equipos de conexión.

3) El regreso a clases sí debe de ser bajo el color verde del semáforo epidemiológico porque eso significa que el riesgo de contagio es cero o casi cero.

4) Sí se debe cumplir con los requisitos para la reapertura de escuelas porque son mecanismos de validación de los aspectos materiales, tecnológicos y de servicio que deben estar bajo un nuevo protocolo de salud y de seguridad.

5) Es correcto que el regreso a las clases presenciales debe ser de común acuerdo entre padres y madres de familia, personal directivo y docente de los centros escolares porque son parte de la comunidad educativa y no se puede dejar de lado a alguno de esos sectores de la población en la decisión de lo que es más conveniente para el sector educativo.

6) En un noticiero presentaron el caso de un colegio privado de Saltillo, Coahuila, que está laborando presencialmente desde el inicio del ciclo escolar actual, pero el colegio hizo una gran inversión, lo cual la gran mayoría de los colegios particulares de Yucatán no puede hacer, muchos ya cerraron, y las escuelas públicas menos podrán hacer la inversión que se necesita. En Yucatán tendrían que considerarse todos los elementos antes ya mencionados para que regrese a clases presenciales.

El maestro Ricardo Francisco Espinosa Magaña, secretario general de la Sección 33 del SNTE en Yucatán, respondió lo siguiente:

“Considero que ningún plantel educativo del Estado cuenta con la infraestructura adecuada que se requiere para el regreso la modalidad presencial.

“Los insumos básicos para los protocolos de seguridad no creo que puedan ser suficientes, ya que los propios para la higiene de las escuelas nunca han sido otorgados por la autoridad educativa”.

“La ausencia de los alumnos en las aulas ha permitido contener el número de contagios e incluso que tengamos menos fallecimientos durante la pandemia”.

“El semáforo epidemiológico no está vinculado necesariamente a las condiciones de las personas que asistan a las escuelas. Es uno de los aspectos a considerar, sí, pero además, se requiere la aplicación de las vacunas a los maestros y la ciudadanía en general para que nuestras escuelas no sean los puntos de contagio. El magisterio también piensa en las características del tipo de alumnos que recibimos en las escuelas públicas y pensamos en su seguridad y la de sus familias”.

“Campeche y Chiapas acordaron las clases presenciales entre padres de familia, docentes y autoridades; en Yucatán sí hay que considerar ese tipo de consenso. Si se dieran otros aspectos a analizar estaríamos en la disposición de dar a conocer la opinión de nuestros maestros de acuerdo con sus contextos planteados”.

“Definitivamente, el retorno a clases debe ser consensuado porque no se trata sólo del tema de la economía, sino de vidas humanas que tenemos que cuidar, sobre todo tratándose de niños y jóvenes”.

“Yucatán debe tomar decisiones con base en una serie de factores que garanticen el regreso a clases incluyendo el semáforo verde”. (Continuará).— Joaquín Chan Caamal

