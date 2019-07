Para fortalecer la cohesión social

Yucatán Seguro, proyecto que debería ayudar a la prevención de los delitos

Mantener y reforzar los esfuerzos para conservar los altos índices de seguridad en Yucatán es una de las coincidencias de los cinco invitados al foro Yucatán Seguro.

Sin embargo, cada uno, desde sus particulares ópticas, ofrece puntos de vista divergentes sobre la pregunta ¿Cree que Yucatán Seguro es una continuación de Escudo Yucatán? Similitudes y diferencias, el segundo de los temas que se abordaron en el ejercicio de opinión que Diario de Yucatán organizó para analizar el programa de la administración estatal.

En el encuentro participaron la abogada María Fritz Sierra y el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, respectivamente; los doctores Leticia Paredes Guerrero y Freddy Espadas Sosa, investigadores del Centro Regional “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady y de la Universidad Pedagógica Nacional, y el arquitecto David Sosa Solís, del Colectivo 4 de julio.

Para Sosa Solís, en el plan Yucatán Seguro es bienvenida la inversión en tecnología como herramienta para abordar el delito, prevenirlo, combatirlo y resolver los casos complejos, pero es esencial no desajenarse de proteger el tejido social y promover la cohesión de la sociedad.

“Si hay altos índices de seguridad en Yucatán es porque culturalmente somos gente que se entiende con palabras, en la mayoría de los casos, y resuelve sus conflictos de una manera más o menos pacífica”.

El activista advierte que con la mezcla de migraciones que llegan al estado “a enriquecer en gran parte, pero también a aportar nuevas visiones, diferentes patrones de conducta y otras tradiciones, se forma una moderna cultura local que quizás va dejando atrás esa cultura pacífica”.

“Con esa lógica, es indispensable destinar esos recursos (de Yucatán Se guro), para fomentar la cohesión, para fortalecer el tejido social en las zonas donde más se necesitaVamos a dejar atrás la discusión si hubo o no una correcta aplicación de los 1,500 millones de pesos (de Escudo Yucatán). Vamos a dejar a un lado el debate si hubo o no una adecuada aplicación en el uso de esos recursos, hoy estamos a tiempo de corregir ese error si es que lo hubo con el programa Yucatán Seguro”, destaca.

El Dr. Espadas Sosa, aunque reconoce que no hay deterioro de las condiciones de seguridad y relativa paz en la entidad, pide que ante el nuevo plan de seguridad, el gobierno del Estado rinda cuentas, “ya que el anterior no lo hizo, sobre lo que se logró con el programa Escudo Yucatán, y sobre el cual se levantó mucha alharaca publicitaria, mediática”.

“Se debe aclarar qué se hizo, qué no se hizo y por qué. Qué componentes se atendieron y qué resultados se obtuvieron; cuánto dinero se gastó y en qué. Si no se dan respuestas claras a estas interrogantes, podemos plantear como hipótesis que si se propone un nuevo programa de seguridad pública es porque el proyecto anterior no funcionó y hay un replanteamiento de la estrategia general, la cual debe ser explicitada por las autoridades estatales”, exhorta el doctor.

En tono más conciliatorio, la abogada Fritz indica que cada administración estatal decide, de acuerdo a su plan de gobierno, qué acciones hacer para cumplir con la responsabilidad que tiene, y en el caso de la seguridad, es ser garante de esa paz que requiere Yucatán.

“En su momento creo que Escudo Yucatan hizo lo que esa administración consideró adecuado. Si vemos el número de cámaras de videovigilancia que se compraron y las herramientas, esa cantidad será triplicada ahora para mantener la seguridad en la entidad. No es lo mismo que haya cámaras en una colonia u otra, también se requieren en otros municipios, y conYucatán Seguro estamos confiados en que con la infraestructura necesaria se conservará la seguridad en el estado”, ofrece.

Empapado del tema, después de dirigir los destinos de la SSP en cuatro administraciones estatales, el comandante Saidén Ojeda explica que son vertientes diferentes Escudo Yucatán y Yucatán Seguro.

“Escudo Yucatán tuvo cambios a la ley. Hoy está la Policía Estatal de Investigación bajo nuestro mando. Con el nuevo sistema penal acusatorio, los agentes de la SSP son los primeros en llegar al sitio de algún hecho, investigar y esclarecer el conflicto”, precisa el jefe policíaco.

En la actualidad, abunda, que hay un enlace de radiocomunicación con 20 de los principales municipios de Yucatán que están enlazados a la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial de la SSP, y hay una cobertura del 99% de comunicación con todo el estado. Con Yucatán Seguro se abarcarían todos los municipios yucatecos.

“Para la seguridad se trabaja todos los días, no podemos estar estáticos. Si de tiempo atrás se detuviera el trabajo ahora estaríamos en problemas. Con Yucatán Seguro se reforzará la tecnología de videovigilancia, con nuevo equipamiento para cubrir todo el estado. Si no estamos unidos no lograremos mantener la paz”, subraya.

E insiste en que “nadie vendrá a cuidarnos sino no lo hacemos los propios yucatecos, y para estar a la altura, a la vanguardia en seguridad se requiere de nueva tecnología y equipamiento, que ya demostró que da buenos resultados. Por ejemplo, de 10 situaciones importantes delictivas, en siete intervino la tecnología para resolver el hecho cuando hemos sido rebasados para el esclarecimiento de un delito”, apunta.

Con una mirada diferente, la doctora Paredes Guerrero señala que no es malo que el énfasis de Yucatán Seguro se base en la tecnología, pero pregunta si es suficiente.

“Al igual que en otros gobiernos, como el anterior (con Escudo Yucatán) tendríamos que preguntarnos si fue eficiente o no. Escudo Yucatán se centró más en la normativa, aumentó las penas para algunos delitos, y se invirtieron 1,500 millones de pesos. Ahora se dan 2,620 millones (para Yucatán Seguro) pero se establece un órgano de vigilancia para el desarrollo de esos recursos para la seguridad. Todo ello nos lleva a reflexionar los porqué, los cómo, qué tan eficientes son”, se pregunta la investigadora.

Y para concluir, la académica subraya que el nuevo programa estatal no deja elementos para evaluar los impactos de su aplicación y ver indicadores en otros rubros delictivos, como el robo a casa habitación y la violencia familiar, que, afirma, también son importantes para seguir en el camino de la seguridad y paz social en Yucatán.— Carlos Fernando Cámara Gutiérrez