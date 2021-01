“Para rescatar Mérida”

Ramírez Marín, precandidato del PRI a la alcaldía

“Lo importante es rescatar Mérida para los ciudadanos, para ningún partido, no para un partido o para otro”, “Mérida es una sola, y así debe ser con las mismas oportunidades para todos o pagaremos las consecuencias”, “Aquí no hay agravios, traiciones ni venganzas o desquites, hay una misión por completar: devolverle Mérida a los ciudadanos”. Estas son las premisas que ayer declaró el senador Jorge Carlos Ramírez Marín al solicitar su registro como precandidato a la alcaldía de esta ciudad por el PRI.

Ante numerosos simpatizantes reunidos en el teatro de la Casa del Pueblo y acompañado del presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, y dirigentes de los demás sectores priistas (CNOP, CNC y el sector obrero), el legislador federal afirmó que lo que menos es ni quiere ser “es ser un político tradicional, no lo acepto y nunca lo sería”.

“Sé que en la política convencional, en lo más tradicional, en la lógica de lo tradicionalmente lógico, lo mejor es guardar las canicas, los políticos lo que hemos hecho es eso, reservarnos, calcular. Si estás en un cargo no corras riesgos, deja las cosas como están, para qué componerlo, échale la culpa al otro, mejor deja que la sociedad llegue a un extremo de desesperación para que cada vez te necesite más”.

“No se trata de calcular beneficios”, añadió, “es hora de demostrar que todavía podemos conducir a esta sociedad, mostrar futuro, por eso estoy aquí, no para hacer mi cálculo”.

“Efectivamente, lo más lógico es ‘quédate tranquilo, callado y en tres años te necesitarán’, pero me hice la pregunta: ¿en tres años con quién voy a estar? A los que me necesitan hoy qué les diré, si preferí guardarme y quedarme sentado porque me ha beneficiado”.

En medio de medidas preventivas de sanidad, que al final fueron rebasadas sobre todo por los representantes de los medios de comunicación que buscaban imprimir sus fotos y grabar vídeos del senador, al filo de las 12 del día, cuando bajó luego de solicitar su registro como aspirante único a la candidatura por la alcaldía de Mérida, Ramírez Marín estuvo también acompañado de su familia

También de los aspirantes a candidatos a diputados federales por el PRI en Mérida: Gabriela Cejudo Valencia, a quien presentó como la que será la revelación en las elecciones de este año, y Pablo Gamboa Miner, quien buscará volver a ganar y rescatar el distrito 3 de esta ciudad.

El único orador del evento fue el mismo senador, quien inició su discurso aclarando que: “Hoy no voy a hablarles de Mérida. Hoy voy a hablarles de mí, de ustedes y de nosotros. Hoy les hablaré de mí. Se pueden ustedes preguntar cuántas veces me dijeron: ¿por qué el senador jugará la presidencia? Toda clase de comentarios, desde preguntarme hasta advertirme seriamente”.

Ramírez Marín añadió que lo hace porque todos quieren una ciudad a la altura de su futuro, no viendo hacia atrás sino adelante, aceptando retos, tomando decisiones, “por eso estoy aquí”.

“Yo garantizo que el ánimo no es destruir ni desquitarnos de nadie, no venimos a cobrar agravios, venimos a construir el futuro, porque queremos esta ciudad y que sea la ciudad igualitaria que todos merecen, no hay venganzas o agravios, si alguien los podría reclamar sería yo, pero la política es para participar, cambiar las cosas”, expresó.

“No me sentiría satisfecho haciendo simplemente mi trabajo de senador mientras se pierde la oportunidad de proponer cómo cambiar la vida de muchas personas, de mujeres que no pueden salir a ganarse la vida, cómo ver la cara de quienes no tienen comida segura si me niego a ser parte del cambio, de ninguna manera”, remarcó.

En un llamado a los que abandonan al PRI, el legislador añadió: “A los amigos que se fueron, que con justicia o sin ella han decidido dar un paso de costado, que quede claro: Jorge Carlos no tiene agravios”.

“Tengan la seguridad de que son siempre nuestros amigos, los respetamos y muchos son gente a la que queremos, para ellos mi mensaje es uno solo. Vengan, aquí está su oportunidad de ganar, vengan, hacemos un equipo para ganar, no para participar, haremos el equipo que transforme la ciudad y tienen que ser parte de él”.

Ramírez Marín puntualizó que no es la hora de exigir reivindicaciones, sino de la batalla, “¿o es que quieren dejar paso a los que ni siquiera quieren dar la oportunidad a la gente? No hay que dejarles Mérida a los que están encerrados en sus casas”.

También precisó en su discurso que “la solución no es quitarle nada a nadie, sino crear oportunidades a todos y su ciudad es la primera responsable, a esos amigos les digo: vengan, aquí está el equipo con el que podemos hacer que las cosas cambien, se trata de dar un paso al frente, entrar con dignidad, buena fe, conquistar a la ciudadanía como estoy seguro que podremos hacerlo”.

El precandidato priista a la alcaldía de Mérida manifestó que están convocando a una campaña fresca a los que tengan buenas ideas, al reflejo de la buena fe, de los que quieren una ciudad distinta.

Asimismo, dijo que trabajarán para devolverle dignidad a esta señorial ciudad, cuya historia tienen que conocer para no creer que cuando uno grita están reescribiendo la historia, para no creer que porque tienen edificios bonitos han saldado la deuda con las comisarías, que son la reserva de agua, de expansión, sobre todo la ambiental.

“Si queremos realmente que siga siendo una ciudad donde se respira aire limpio, tenemos que darles trabajo, pagarles que nos cuiden, incentivar que cada vez se deforeste menos”.

“Por eso prefiero hablarles de la ciudad que les vamos a proponer, Mérida 20-50, estoy seguro que estaré vivo para ver lo que les ofrecimos, vamos a defendernos de quien venga a imponernos obras sin el aval de los ciudadanos, nadie debe arrebatarnos el derecho de tener esta ciudad, y no solo creo en mí mismo, por encima de todo creo en Yucatán, no hay egoísmo posible, en lo que se necesite hay que estar”, manifestó.

Por último subrayó que “no nos detendremos por el cálculo político, porque esta es una oportunidad soñada, y en los sueños tantas veces he visto esa Mérida donde una niña puede tener una computadora y una madre puede dejar a los hijos seguros, tantas veces lo he soñado y no perderé la oportunidad, no nos pararán para que Mérida sea para todos”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Ciudad de todos

En su discurso, el senador Ramírez Marín expresó lo siguiente: “Espero que esta sea una demostración para mis hijos y amigos, no temo cuando me pongo en manos de la gente buena, sé que seré presidente municipal de Mérida, haremos nuestra esta ciudad. No se trata de recuperar, porque no es de nadie, debe ser de todos, ese es el error de los que hoy gobiernan: esta ciudad es de los meridanos, vamos a devolverles Mérida a los meridanos, de eso se trata”, expresó.

Llamado

“Cuando me dicen que esta es una apuesta del gordo digo: no es una apuesta, es una decisión tomada, cuando te llaman no puedes decir no si estás comprometido, y no es el PRI el que me llama, sino esta ciudad”.