Pareja dedica emotivo mensaje de despedida al policía asesinado

MÉRIDA.- Hoy el héroe es Raúl Adrián Couoh Aké, el policía tercero que falleció a tiros en cumplimiento de su labor. Así lo nombró Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Así lo recordó Alejandra Canto Ojeda, pareja del uniformado, quien dedicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Facebook, el cual rápidamente se viralizó. A continuación, el texto.

"Esto no es una despedida, porque jamás te voy a dejar y sé que tú jamás me dejarás. Siempre supe que tú serías el hombre que cambiaría mi mundo. Nos aventamos a todo por el todo y nos amamos hasta el último día.

"Sé que me amabas. Siempre me lo demostraste, con acciones y palabras. Estoy tan feliz de haber sido parte de tu vida, de la familia que habíamos formado. Lamento que nos hayan arrebatado la oportunidad de tener una familia más grande, de tener ese hijo que tanto querías y soñábamos, casarnos sin decirle a nadie porque ambos creíamos que ese momento era solo nuestro. Teníamos tantas ganas de hacer tanto, pero te fuiste como lo que eras para mí, un héroe, que amaba su trabajo.

"Todos los que me conocían saben lo importante que eras para mí y cuanto me enamoré de ti. Me da mucha paz saber que te fuiste sabiéndolo tu igual. Pude decirte cuanto te amo. Siempre serás mi ángel mi amor, esta no es nuestra despedida, porque tendremos nuestro futuro que planeamos en esta o en la otra vida", finaliza el escrito publicado.