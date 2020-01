Partidos políticos difieren por gravámenes

El PRI ofrece una lucha jurídica y el PAN le responde

Luego de la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de los decretos a través de los cuales se establece el cobro de impuestos y derechos en materia de seguridad pública, hospedaje, transporte de carga, compraventa de vehículos usados y el reemplacamiento 2020, el Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán instaló una mesa de coordinación para el análisis y defensa jurídica contra dichos gravámenes.

En este sentido, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Yucatán, Francisco Torres Rivas, pidió a los abogados una revisión exhaustiva de los decretos que contienen el cobro de gravámenes, así como abrir dicho análisis a la sociedad civil organizada, abogados, juristas, sectores y organizaciones del partido, “en busca de una estrategia jurídica contundente que permita hacer frente a la voracidad de un gobierno frívolo e insensible como el de Mauricio Vila”, según se indica en un boletín.

“Debe ser contundente; la sociedad no se merece esta andanada de impuestos, y menos en una época de tanta incertidumbre como la que vive hoy en día nuestro país”, dijo el líder estatal priista, quien también hizo un llamado a la sociedad en su conjunto, “sin distingo de colores o partidos,” a sumarse a esta lucha, del mismo modo que ya lo han manifestado públicamente otros actores políticos que han secundado la exigencia del PRI “para frenar esta arbitrariedad del gobierno estatal”.

Por la tarde el presidente del Comité Estatal del PAN, Asís Cano Cetina, fijó en un comunicado su postura al respecto, y dijo que si Yucatán atraviesa por una difícil situación financiera es por dos principales razones: “la mala administración de gobiernos priistas pasados y el recorte de recursos federales de Morena”.

“Críticas sin sustento”

En el comunicado del PAN Cano Cetina dice: “Las críticas de Torres Rivas al Presupuesto de Ingresos y Egresos de Yucatán no tienen sustento. Cree que con esa actitud ganará un liderazgo que en su partido ha demostrado no tener, y no se vale querer sacar raja política desinformando y polarizando”.

“Falta de memoria”

“Hay actores políticos que le apuestan a la falta de memoria, como si los ciudadanos no recordaramos el dispendio de recursos en los gobiernos priístas, que por ejemplo, quebraron el Isstey”, apuntó.

