Pasajero cree sufrir infarto en pleno vuelo; eran síntomas de Covid-19

MÉRIDA.— Las autoridades aeroportuarias activaron los protocolos de Covid-19 en el Aeropuerto de Mérida luego de reportarse un pasajero con síntomas de esta enfermedad, en un vuelo proveniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con información obtenida, se trató de un hombre identificado como Raúl Roberto H. A., de 79 años de edad, que iba a bordo de un vuelo que salió de la CDMX y tenía como destino la capital yucateca, a donde arribó minutos antes de las 8 de la mañana.

Extraoficialmente, se supo que el hombre comenzó a presentar dificultad respiratoria durante el vuelo, por lo que en un principio se pensó que se trataba de un infarto.

Un médico que iba en ese vuelo atedió al pasajero mientras estaban en el aire. La saturación de oxígeno fue muy baja, por lo que pidió a la tripulación solicitar una ambulancia.

La terminal aérea hizo lo propio con la SSP y antes de que el avión aterrizara las unidades de emergencia ya estaban en la pista esperando.

La doctora que atendió al hombre explicó que no se trataba de un infarto, si no de síntomas de Covid-19, por lo que la terminal aérea activó el protocolo correspondiente y el pasajero fue trasladado, encapsulado, a una clínica particular de Mérida a bordo de la ambulancia de la SSP.- Gabriel Chan Uicab.