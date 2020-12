Pasión por el dibujo

Rinde alumna del CEBA homenaje a icónico edificio

La imaginación de Dara Clarissa Barredo Torres ha puesto color a la vida de quienes la rodean; con acuarelas y pinceles retrata lo que mira, y ahora, lo hace con mejores técnicas, tras recibir clases en el Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA), institución que la preparó para ganar, recientemente, un concurso de ilustración en homenaje a la emblemática exestación de trenes de Mérida, indica un boletín.

“El maestro Carlos Carbajo, coordinador del área de Artes Visuales del CEBA, envió la convocatoria de un concurso de dibujo por los 100 años del edificio de la ex estación de trenes, mi hija decidió participar realizando la fachada con la técnica de acuarela y por correo electrónico nos confirmaron que ganó”, platicó Clarissa Torres Martín, mamá de Dara.

Para la niña de 11 años de edad recién cumplidos, fue una sorpresa haber obtenido el primer lugar en el certamen, pues lleva seis meses como estudiante del CEBA, tiempo en el que ya conoció técnicas como la del gis pastel y acuarela, que tienen un sitio especial en sus gustos.

Inspiración

“Me inspiró mi mamá, porque ella también pintaba. En este tiempo en Bellas Artes he aprendido muchas formas de dibujar con el lápiz, hacer difuminados y sombras. Tengo muy buenos maestros, me han ayudado mucho, aprendo varias cosas, me siento más confiada. Mi maestro Gonzalo me da dibujo y la maestra Rosaura me da pintura”, señaló Dara.

“Estamos seguras de que las enseñanzas que ella ha recibido en el CEBA la han ayudado bastante para perfeccionar sus técnicas. El arte le gusta mucho desde pequeña, su abuelito pinta y su papá alguna vez estuvo en Bellas Artes y creemos que hay una influencia. Gracias al CEBA ha mejorado, ahora con las clases a distancia los maestros se están esforzando mucho”, apuntó la señora Clarissa.

Trabajos

En su cuarto, que funciona las veces de taller, Dara Clarissa Barredo Torres tiene una galería particular con todas las creaciones que, como alumna del CEBA, han visto la luz. Rostros familiares, flores, aves coloridas, senderos iluminados por leves destellos y cabañas rodeadas de nieve, son piezas de su propio museo que atesora como lo que son: el inicio de una pasión por el arte.