Paso a seguir por los conciertos que fueron cancelados

De acuerdo con especialistas en derecho, las personas a quienes no les devuelvan el importe de sus boletos pagados por el concierto de Christian Nodal, para el que no se darán los permisos, pueden proceder con demandas civiles y penales.

Esto también procedería en el caso de aquellos que aún no recuperan lo pagado por las entradas al Festival de la Trova, que se canceló hace dos años y en el que se involucró a la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur).

Al preguntar en el gobierno sobre el caso del concierto de Christian Nodal, cuyos empresarios que lo organizan al parecer ya están bajo investigación de las autoridades hacendarias, informaron que al no otorgarse los permisos reglamentarios y sanitarios para ese evento, corresponde a la empresa organizadora informar al público su política de devolución de importes, tanto si el mismo es cancelado o pospuesto.

El viernes informamos que empresarios relacionados con la directiva de los Leones de Yucatán, concretamente Gilberto Andrade y Christian Alad, mantendrían un patrón delictivo por el cual las autoridades federales les abrirían una investigación, ya que anuncian conciertos como el de Nodal, venden los boletos y nunca se realizan porque desde un principio las autoridades no les dan los permisos.

Sobre el concierto de Christian Nodal, sin permiso de las autoridades, en el gobierno del Estado dijeron que en el posible caso de que una vez cancelado el evento la empresa no devuelva el valor de las entradas o no lo haga en el periodo establecido, los ciudadanos pueden presentar una queja ante la Profeco, ya que definitivamente no se autorizará ese evento en Mérida.

En relación con la situación del Festival de la Trova, afirmaron que la empresa boletera, que con anticipación vendió los boletos, es la única obligada para devolver el importe, “toda vez que no se celebraron contratos ni se efectuaron pagos o anticipos a proveedores o a terceros, ni se adquirieron compromisos u obligaciones con dicha empresa”.

En este caso, como se ha informado, en su organización se involucró a la Sefotur, que encabeza Michelle Fridman. A más de dos años de cancelado, todavía hay muchos ciudadanos a quienes no les devuelven el importe de los boletos que pagaron.

Algunos acudieron a la Profeco y tampoco les resuelven la situación.

Especialistas en derecho civil y penal, quienes declinaron ser identificados, explicaron que si la Profeco no encuentra elementos para aplicar de manera plena las sanciones previstas en el artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, les queda la vía penal y civil a los afectados.

“Pueden presentar una demanda civil o penal en caso de que los ciudadanos no cuenten con documentos que permitan a la instancia federal precisar los términos y condiciones de las empresas de espectáculos sobre la cancelación o la devolución de las entradas o el cambio de fecha del evento”, dijeron.

Los especialistas agregaron que aunque en ocasiones el comprador de boletos guarda sus comprobantes de pago, volantes o cualquier documento emitido por el establecimiento, que ayuda en caso de presentar una queja o denuncia, puede darse el caso de que dichos recibos o comprobantes no constaten de manera plena los datos específicos del servicio prestado.

Advirtieron que la Profeco pudiera estar atada de manos en casos en los que la empresa boletera u organizadora del evento efectúe también tácticas dilatorias que terminan por cansar al comprador de los boletos, tal y como ocurrió en el caso del Festival de la Trova, donde a pesar de informar del compromiso de pago, hasta la fecha decenas de quejosos no han recibido respuesta alguna.

En seguimiento a las investigaciones federales sobre el caso de los empresarios relacionados con la directiva de los Leones, fuentes del espectáculo aseguraron que en el cobro de entradas de espectáculos no autorizados cuando menos estarían evadiendo varios impuestos, como el municipal que se paga por la percepción de ingresos derivados de la comercialización de actos, diversiones o espectáculos públicos, ya sea de forma permanente o temporal.

La tasa del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos será del 0.06 sobre la base determinada, es decir, del total de boletos vendidos.

En segundo lugar se violarían disposiciones federales tales como la presentación ante la autoridad fiscal del permiso o autorización otorgado por la autoridad competente para la realización del espectáculo público o el aviso cuando así esté dispuesto en la legislación respectiva, a más tardar tres días antes de la iniciación de sus actividades o de la realización de los espectáculos.— David Domínguez Massa

Asimismo, deben manifestar ante la autoridad fiscal, dentro del mismo plazo a que se refiere la fracción anterior, el aforo, clase, precio de todas las localidades, especificando la cantidad de boletos destinados a cada localidad, así como las cortesías, las fechas y horarios en que se realizarán los espectáculos. Además, deben proporcionar la información y documentación que se establezca en el formato oficial aprobado.

Espectáculos Mérida

Más de las obligaciones que tienen los organizadores de espectáculos y conciertos

Informes

