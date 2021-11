El ''paso deprimido'' ya no se inundará, promete alcalde de Mérida

Después de más de un año de permanecer cerrado, el próximo sábado se abriría a la circulación el “paso deprimido” del Paseo de Montejo, que ya se encuentra en los trabajos finales y con solo algunos ajustes, anunció ayer Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida.

Además, sobre el caso del joven veracruzano que perdió la vida luego de la cárcel municipal de Mérida, el alcalde declaró que agradece se afirme el hecho de que “no habrá impunidad, ya sean funcionarios de la Fiscalía o quien resulte responsable, será castigado”.

¿Cuándo se abrirá el ''paso deprimido''?

Entrevistado en la Cámara de Comercio donde participó en la inauguración de la Feria de Crédito Nafin Sefoet Canacome Servytur, de lo que informamos en nota aparte, al hablar sobre las reparaciones del distribuidor vial, Barrera Concha dijo que ya por fin este próximo sábado se abrirá.

“Se están haciendo algunos ajustes que, por cierto, quedaron muy bien, ya está cortada la estructura metálica que formaba parte del túnel del paso peatonal, que no era acorde a la vista de la zona, ahora ya se puede percibir mejor la fuente y los árboles”, explicó.

Como se recordará, esta obra fue cerrada el 10 de octubre de 2020 al inundarse por completo debido a fallas en su construcción.

Garantía de no más inundaciones

El primer regidor reveló que en este caso se realizan además trabajos de vialidades alternas, para fijar las alturas de los autos que pueden pasar, trabajan en la pintura, jardinería y la iluminación.

“Por la cantidad de concreto y lo invertido en los trabajos de reparación podemos decir que está garantizado que no habrá inundaciones futuras, el reporte final de la inversión se dará a conocer en los próximos días”, apuntó.

Investigación de sonada muerte

Sobre el caso de José Eduardo Ravelo, el concejal dijo que en lo personal tuvo reuniones con funcionarios federales, el secretario de gobernación, personal de la Fiscalía General de la República, colaborando en todo momento. Habló telefónicamente con Alejandro Encinas y un poco también para demostrar y ver la disposición para que este tema pueda llegar a su conclusión o a su solución final.

Sobre la posibilidad de que se presente una denuncia por parte de los policías acusados, el alcalde respondió que lo ha escuchado y “si lo hicieron están en su derecho, me parece que tratar de involucrar a cuatro personas que también tienen familias, también tienen hijos, en un delito que no cometieron, sobre todo en algo tan atroz como violación y tortura, me parece que es algo que no hay que dejar pasar”.

El alcalde de Mérida habló del caso de José Eduardo Ravelo al término de la ceremonia.

Documento

Sobre el hecho de que muchos no creen la versión de la Fiscalía General de la República sobre la causa de la muerte del joven Ravelo, Renán Barrera Concha dijo “creo se entenderá en la medida en que nos muestren también las pruebas; es decir, un documento, un boletín puede decir algunos datos de la investigación".