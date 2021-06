Paso hacia la inmunización; se reporta una buena afluencia en los módulos

La vacunación contra el coronavirus a personas entre 40 y 49 años en Mérida y municipios del interior del estado continúa avanzando con agilidad y gran afluencia, producto de la coordinación entre el gobierno del Estado, los ayuntamientos, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas, se informa en un comunicado.

Por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, el titular de la Secretaría de Salud del Estado (SSY), Mauricio Sauri Vivas, visitó el módulo habilitado en la Base Aérea Militar (BAM) número 8, donde estuvo constatando que el segundo día de vacunación a ese grupo de la población se desarrolle en total orden y sin contratiempos para que cada vez más yucatecos cuenten con esa protección.

La SSY detalló que en la jornada de anteayer se aplicaron 24,271 primeras dosis en personas de entre 40 y 49 años de Mérida y el interior del estado, al igual que a embarazadas.

Solo en Mérida se administraron 18,787 primeras vacunas de AstraZeneca en ese sector de la población y embarazadas, de las cuales 1,270 se administraron en la ESAY; 1,170 en Villa Palmira; 1,727 en el local de la Canaco; 900 en la BAM 8, 1,720 en el Instituto Tecnológico de Mérida; 8,280 en el Centro de Convenciones Siglo XXI; 2,6820 en la Unidad Deportiva Kukulcán y 900 en el 11o. Batallón.

En el interior del estado fueron aplicadas 5,484 primeras dosis de Pfizer de la siguiente manera:

En Halachó, 798; Tecoh, 876; Abalá, 515; Muna, 717; Yaxcabá, 294; Tinum, 738; Tekit, 798; y Seyé, 1,308.

Acompañado del coordinador estatal para la Vacunación Covid-19, capitán de corbeta Carlos Gómez Montes de Oca, y del comandante de la BAM 8, general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor, Juan Ángel Jardón Aguilar, Sauri Vivas recorrió las áreas de recepción, vacunación y supervisión de ese módulo, donde platicó con las personas que acudieron a vacunarse y les reiteró la importancia de contar con la vacuna, ya que previene contagios que terminen en hospitalización.

Entre las personas que recibieron su primera aplicación en el módulo instalado en la BAM 8 se encontraba María Alicia Balam Celis, quien resaltó la felicidad que siente al contar con la vacuna, ya que ha vivido de cerca las afectaciones de la enfermedad debido a que uno de sus familiares se contagió y vivió momentos muy difíciles.

“Es un alivio recibir la vacuna porque sabes que ya estás más protegido y si nos contagiamos, será más leve, eso nos da la oportunidad de vivir más tranquilos”, dijo.

La mujer de 44 años relató que es mamá de dos adolescentes, por lo que la vacuna contra el coronavirus le da una garantía más ante el próximo regreso a clases presenciales de sus hijas, especialmente porque ella trabaja cuidando a dos personas de la tercera edad y se tiene que cuidar más por ellos.

“Por mi trabajo me he estado cuidando mucho todo este tiempo, ya que cuido a personas muy mayores y su salud se puede ver comprometida. Por eso agradezco que finalmente me pongan la vacuna”, destacó.

Como se informó previamente, ayer se vacunó a los que nacieron en los meses de enero y febrero; ayer se atendió a los de marzo y abril; hoy viernes a los de mayo y junio; mañana, a los que cumplen en julio y agosto; el domingo 13 a los de septiembre y octubre; el lunes 14 a los de noviembre y diciembre; y el martes 15 para las personas de este rango de edad que por algún motivo o razón no pudieron acudir a su cita de vacunación.

Para ello, habilitaron el Tecnológico de Mérida, los macrocentros habilitados en el Centro Siglo XXI y el Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán, el local de la Canaco, la ESAY, Villa Palmira, el 11o. Batallón de Infantería d en la calle 42 Sur y la BAM 8.

En el interior del estado ya se inició la vacunación a las personas de 40 a 49 años en Halachó, Tecoh, Abalá, Muna, Yaxcabá, Tinum, Tekit, Seyé, con vacunas Pfizer.

Ayer arrancó ese proceso en Dzilam González, Cuzamá, Chicxulub Pueblo, Tixméhuac, Sacalum, con dosis de Sinovac y en Bokobá, Cansahcab, Cuncunul, Chapab, Dzan, Yobaín, Xocchel y Ucú, con CanSino.

En el recorrido también estuvo presente el teniente coronel piloto aviador Marco Durán García, comandante accidental de la BAM 8.

De un vistazo

Farmacéutica

Hoy viernes se concluirá la inmunización contra el Covid-19 en Dzemul, Calotmul, Tekantó, Chikindzonot, Dzoncauich, Sucilá, Tunkás, Chumayel, Uayma y Cantamayec, con vacunas Sinovac.

Horarios

Para cubrir a la población de 40 a 49 años en Mérida, se administrarán más de 133,000 dosis de AstraZeneca de ocho de la mañana a seis de la tarde.