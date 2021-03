Pasos para la mejora vial

Planteamiento de los beneficios al crear las ciclovías

La ciclovía de Mérida y el uso de la bicicleta pueden tener múltiples impactos de beneficio común que no se perciben, pero que son reales, se indicó durante el foro “Mérida Pedalea, ciudad verde, ciudad pacífica”.

Este evento lo organizó el gobierno del Estado con participación de líderes y activistas que promueven el uso de las bicicletas en sus ciudades y países.

Los panelistas explicaron detalles de lo positivo de la aplicación de las ciclovías en las grandes ciudades y lo que debe seguir en el futuro para Mérida y Yucatán en materia de movilidad.

El moderador del foro, Geovanni Zayas, especialista en movilidad activa y promotor del uso de la bicicleta en Puebla, formuló a los panelistas diversas preguntas, entre ellas: ¿Qué requiere Mérida después de que concluya la red de 71.7 kilómetros de ciclovías? y ¿Qué opinan de la recomendación de que la red de ciclovías vaya al sur o donde no estorbe?

La doctora en Salud Pública Silvana Forti, académica y directora del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, respondió: “Después de todo lo que hemos escuchado aquí. Para mí el siguiente paso es articular las agendas del cambio climático, de la salud, de la movilidad urbana, del desarrollo económico a diferentes niveles y escalas en esta articulación”.

“En Mérida la fuente más fuerte de emisión de efecto invernadero es el transporte motorizado que usa energía de origen fósil; por tanto, usar políticas de descarbonización en el transporte público, tener una mayor conectividad con toda la red de bicicletas para aumentar la intermodalidad es positivo”.

“En la agenda de salud pública, Yucatán tiene los porcentajes más altos de obesidad adulta e infantil, tiene todos los cuadros de morbilidad que se derivan de ello, entonces promover esta cultura no solo del uso de la bicicleta, sino de caminar y usar el transporte público con un sistema eficiente para incidir en salud es de gran beneficio”.

Respecto a política urbana, refirió, “urge una mayor conexión entre la movilidad y el uso del suelo, tener una ciudad que no se extienda tanto, que vaya creciendo orientada por el transporte público, eso acompañado de todo lo que se hablaba de cambios y fortalecimientos para una nueva cultura en la movilidad, que no solo sea la cultura del uso de la bicicleta, sino una cultura de convivencia vial donde hay que aprender que la calle pertenece a todos y que si queremos una ciudad sustentable, habitable, segura y saludable, es responsabilidad de todos”.

“Eso implica tener un objetivo común y finalmente algo que es central para el tema de movilidad, que es la seguridad vial”, expuso. “Urge aplicar el plan de seguridad vial con visión cero que ya se presentó al municipio de Mérida y debería ser estatal, que este plan se enfoque a lograr cero muerte y cero lesión grave por algún hecho vial”.

“Es algo que nos urge, tener ciclovías seguras en una zona sí y en otras no expone a los ciclistas y peatones también a la inseguridad, por lo que las ciclovías deben estar en toda la ciudad”.

“Efectivamente”, recalcó el moderador. “La persona debería tener la infraestructura en toda la ciudad, uno tiene que salir de su casa e ir a donde quiera en bici, moverse a cualquier lugar del equipamiento urbano en bici”.

De las redes sociales de personas que siguieron el foro “Mérida pedalea” surgieron dos preguntas que Geovanni Zayas a los panelistas. Una es: ¿Qué propuestas sugieren para afrontar el clima porque el calor de Mérida sí es una barrera para el ciclismo, sobre todo aquellos que trabajan en oficinas, van a reuniones y eventos formales y no quieren llegar desarreglados o sudorosos?

La ingeniera Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI (un organismo que trabaja por transformar las ciudades para la mejora de la condición humana), explicó que ella pedaleó en Mérida durante hora y media por la ciclovía y “no me pasó nada de eso”.

Por ello, dice que la gente que no ha experimentado el recorrido en bici tiene una impresión distinta. La gran invitación es que experimenten. “Pienso que en todos los tiempos y horarios fue muy agradable, te da la brisa, la sombra de árboles en Paseo de Montejo y quien no lo intenta tiene una idea diferente”.

“Si pedaleas a la una o dos de la tarde puede ser complicado, pero hay muchas calles arboladas en Mérida y el impacto es otro, incluso para los que no viven en Mérida como yo, no es tan alta la incomodidad”.

De nuevo el moderador remató la respuesta con que hay que sembrar más árboles y usar la guayabera yucateca porque es una prenda fresca. Él la usará de ahora en adelante cuando transite en bicicleta en Puebla.

La otra pregunta fue: ¿Cómo socializar el uso de la bicicleta en la población, hay algún plan de estímulo, ha funcionado un día en bicicleta en otros lugares?

La llamada alcaldesa de la bici en Ciudad de México y activista de la movilidad alternativa, Areli Carreón, respondió vía remota por Zoom. “Una de las actividades que funcionó mucho en Ciudad de México fue proveer oportunidades lúdicas para que las personas experimenten el uso de la bicicleta. Que rompan un poco el mito de que es imposible viajar en bici, que me sentiré mal, que voy a sudar, que no soy capaz de llegar a donde quiero ir”.

Otro fueron los cierres dominicales de calles como “Mueve en bici” como se hace en varias ciudad mexicanas y de América Latina para que la gente tenga una experiencia personal de gozo. Cuando usen la bici verán que es bien fácil, es saludable, cómo te crea endorfinas y te dejan una sensación de bienestar”.— Joaquín Chan Caamal

“También están los paseos nocturnos que son una modalidad súper atractiva. Miles de personas, antes de la pandemia del coronavirus, nos reuníamos para pedalear. En ocasiones especiales nos disfrazamos en el Día de Muertos, era una cosa de miles de familias disfrazadas que transitaban de noche en bicicleta, es una experiencia maravillosa”.

“Aquí en Mérida que tiene una vocación turística, no me imagino la cantidad de cosas que pueden inventar para lograr la promoción de esta experiencia personal en bici”.

“En París, Francia se aplica un plan de apoyo económico a quienes usan la bicicleta, esto se podría empezar a aplicar en América. Allí en París como primera experiencia del uso de la bicicleta te dan una ayuda económica para que compres una bici, en otras partes de Europa mientras más personas usen la bicicleta hay un apoyo a la ciudad”.

“En Colombia, con la ley de Pro Bici te dan más días de vacaciones si escoges la bici como medio de transporte hacia el trabajo. Es un beneficio efectivo, ¿quién no quiere estar más tiempo con su familia, sin hacer nada extraordinario?”

“La idea es cómo promover el uso de las bicicletas en más localidades para que pierdan el miedo y romper los prejuicios que forman los que se oponen a estos programas”.

La colombiana Laura Rojas, fundadora del movimiento Bicistemas, remarcó que en su país hay muchos programas para fomentar el uso de la bicicleta desde la niñez para ir al colegio o para fomentar el traslado a pie. Tienen una escuela de enseñanza para la monta de bicicletas, la ciclovía dominical ya es masiva y participan arriba de un millón de personas.

Además, la ley Pro Bici tiene estímulos y es una enseñanza para los tomadores de decisiones, pues si no viven la experiencia les quedan dudas y es complicado diseñar una ciclovía a la medida de las necesidades, por lo que alcaldes, gobernadores, jefes de oficinas y mujeres con falda deben usar la bicicleta porque si nosotros damos el ejemplo eso ayudará para que las otras personas tomen la decisión de experimentar el uso de la bici”.

El moderador Giovanni Zayas terminó una de las rondas de preguntas con ésta: Tras la rodada matutina en la ciclovía de Mérida, ¿qué opinan de la infraestructura y la forma como la delimitaron?

José García Cebrián, encargado del Plan Rector de la bicicleta en Sevilla, España, que logró aumentar de 2% a 9% el uso de la bicicleta en esa ciudad, comentó:

“Este modelo me ha resultado bastante atractivo, en la última calle ir pegado a toda la fila de arboleda provoca un disfrute, es un espacio de sombra que se agradece bastante y cuando se aproxime en mayo aún más, estoy seguro que esa sombra (de Paseo de Montejo) será de los sitios más agradables en épocas de mayor calor”.

“Comentando el caso del calor como barrera, diría que si desarrollas una fuerza determinada a pie y esa misma la aplicas en bicicleta sin tener que llegar a lo que yo le digo ‘la barrera de romper el sudor’ allí tienes la evolución de mayor calor. Siempre voy en bicicleta a reuniones donde no me permito el lujo de llegar sudoroso y no se ha dado ni siquiera en una ciudad tan calurosa como Sevilla”.

“La evaluación de esta ciclovía de Mérida es bastante satisfactoria. Como diseño importante veo los espacios que se le ganan de jardines, colaborarán enormemente en la pacificación del tránsito en Paseo de Montejo, y lo que es absolutamente necesario en esta vía ciclista es la conectividad, continuidad y la conectividad segregada es clave”.

“Todos los ciudadanos tienen derecho de llegar a su casa en bici, al centro de la ciudad, al trabajo, al centro educativo, y eso solo se puede satisfacer mediante una red de ciclovías que por sí sola sea capaz de satisfacer esa matriz de origen y destino prácticamente infinita”.

Geovanni Zayas calificó de increíble la ciclovía y le hizo dos observaciones: 1) Conectividad con seguridad vial y tener una red más conectada, 2) Tener más árboles por toda la ciudad para que la rodada sea de manera cómoda y que el calor no signifique una barrera.

Adriana Lobo también hizo una observación al proyecto: es súper importante la humildad de las autoridades. Sabe que hacen el mejor diseño posible, pero hay que seguir vigilantes porque si hay una fallita de seguridad o algún otro tema que se dé después de la aplicación, se debe corregir.

Sin embargo, con la experiencia de la rodada que hizo puede decir que la ciclovía de Mérida está muy bien hecha, pero esa continuidad de revisar y mejorar la implementación no debe terminar con la construcción de la infraestructura.

Ciclovías

Pregunta

Conexión

Modelo

