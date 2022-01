PCR o antígenos: qué prueba se debe solicitar ante la sospecha

Las pruebas de antígeno y PCR son el estándar actual para la detección y diagnóstico de casos de Covid-19.

Sin embargo, hay que saber cuándo elegir una u otra y en qué momento se deben realizar, ya que la de antígenos puede dar falsos negativos en los primeros dos días del padecimiento e incluso en algunos casos hasta varios días después.

La PCR es una prueba más detallada y compleja que puede detectar el virus desde el día uno de contagio.

¿Qué es una prueba antígeno y cómo funciona?

La química Gladys Canto Avilés, responsable del laboratorio del CMA, explica que la prueba de antígenos detecta el virus a partir de una proteína, que permite determinar si hay una carga viral de Covid-19 y resulta más eficaz a partir del tercer día y hasta el séptimo día de iniciar con síntomas o de haber estado en contacto con una persona que fue diagnosticada con coronavirus.

La prueba de antígeno, que es nasofaríngea, señala, no se recomienda hacer el primer día de los síntomas o de contacto con la persona infectada, pues es probable que dé un falso negativo. Sin embargo, esto varía de persona a persona y en ocasiones sí puede aparecer un resultado positivo cuando la carga viral del paciente es alta.

La sugerencia, como ya se citó, es realizarse esta prueba entre el tercer y séptimo día, y en caso de salir negativa al hacerse en los primeros días de inicio de los síntomas o del contacto con el enfermo y dar negativo, se recomienda repetirla dos o tres días después.

Una prueba de antígeno que se realiza después del séptimo día saldrá negativa, detalla, y ya no es efectiva para hacer un diagnóstico.

¿Qué son las pruebas PCR y cómo funcionan?

En estos casos si persiste la duda del contagio, se puede hacer una prueba de PCR.

También indica que muchas personas están optando por la prueba de antígenos por la rapidez con la que se hace y el costo, que es mucho menor a la de una PCR, ya que una vez que se toma la muestra el resultado se entrega al paciente en una hora.

La necesidad de saber de manera temprana si se tiene o no el virus para poder retornar al trabajo o la vida diaria es lo que hace que la mayoría de las personas opten por la prueba de antígenos, pero no hay que descartar la posibilidad de un falso negativo.

Si en una familia hay un caso positivo, manifiesta que se debe realizar la prueba a todos los integrantes de la familia, y si salen negativos hay que repetirla dos o tres días después, si se opta por la de antígenos, pues la presencia de la virulencia puede ser tardía, o para confirmar que no hay contagio. No necesariamente todos los expuestos van a contagiarse.

ADN del virus

En cuanto a la prueba de PCR, la especialista puntualiza que determina el ADN del virus, por lo que es la prueba por excelencia diagnóstica, es decir, la efectividad en el resultado es del 100 % y se puede determinar el contagio desde el primer o segundo día de tener el virus del Covid-19.

Asimismo, resalta que es una prueba más formal, pero el costo y el tiempo de espera de los resultados hace que muchas personas elijan la otra opción, ya que para la PCR hay que esperar al menos 24 horas para obtener los resultados, y generalmente, ante la demanda, el tiempo actual para dar los resultados es de 48 horas.

Muchas personas se vuelven a realizar la prueba de antígenos para saber si siguen teniendo el virus o no, a los 8 o 10 días de la primera prueba positiva, pero esto es erróneo, porque como ya mencionó después del séptimo día el resultado en este tipo de prueba será negativo y no es garantía de que la persona ya haya eliminado el virus de su sistema y no pueda contagiar. Es decir, todavía existe el riesgo de tener el Covid y contagiar a otras personas.

¿Qué otras pruebas detectan el Covid?

Para determinar si ya no hay riesgo de contagiar a otros, se debe solicitar otro tipo de prueba, la de anticuerpos, que indica la inmunidad que se adquirió por la infección viral que se tuvo. Las pruebas IgG y la IgM son las que ayudan a detectar los anticuerpos Covid-19, después de cursar enfermedad, y determinan si ya se tiene la inmunidad necesaria. Es una prueba cualitativa y semicuantitativa que indica la presencia de los anticuerpos que se adquirieron, y ayuda a determinar si la persona ya no puede contagiar.

Ésta se realiza mediante una toma sanguínea y hay que tener un ayuno mínimo de cinco horas. Es útil para determinar si la persona ya puede reintegrarse al trabajo o la vida diaria.

Respecto a las pruebas caseras que se venden para realizarse una prueba diagnóstica de Covid-19, la especialista señala que desconoce cómo son, por lo que no puede dar una opinión formal. No obstante, aclara que las pruebas diagnósticas que se hacen actualmente, como la de antígenos, son cualitativas, por lo que es necesario el conocimiento y la experiencia del profesional del área para determinar si se trata o no de un caso positivo.

El criterio del profesional de la salud es determinante, recalca, y esto no se tiene en una prueba casera.