“Pedalea por la vida”, mañana en la Bici-ruta

“No necesitas ser un héroe para salvar vidas” dice el lema de la campaña de donación de órganos y tejidos que la Unidad de Trasplantes del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) comenzó en mayo pasado, y como parte de la cual mañana domingo tendrán una actividad en la Bici-ruta, para “pedalear por la vida”.



La actividad será a las 8:30 de la mañana y el punto de reunión es Paseo de Montejo con calle 37 (a la altura del monumento a Justo Sierra) y está dirigida a toda la población, pues la intención es promover la donación de órganos.



No importa si no puede o no quiere manejar bicicleta, pues puede unirse al evento caminando o corriendo. Se pide acudir con playera blanca.

En el Monumento a la Patria concluirá el recorrido, y ahí se tomará la foto oficial con todos los participantes.



La Dra. Yeusví Maley Flores Cazola, integrante de la Unidad de Trasplantes del Hraepy, señala que contarán con un módulo en el que se brindará información respecto a la donación de órganos, y se tendrá una pantalla en la que se proyectarán datos sobre el tema y la donación en Yucatán.



En el evento se contará con la presencia del director del Hraepy, Alfredo Medina Ocampo y del Director Nacional del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), José Salvador Aburto Morales.



La Unidad de Trasplantes del nosocomio se constituyó recientemente y el 4 de mayo pasado arrancaron con la campaña permanente de donación de órganos y tejidos, como parte de la cual se invitó a la población a sembrar plantas en el Hraepy, para reforestar y de una manera simbólica aludir a la vida. Unas 150 personas participaron en esa actividad.

La Unidad de Trasplantes está integrada por el Dr. Héctor Rendón Dosal, la Dra. Yeusví Flores, ambos especialistas en trasplantes, y la Licenciada en Enfermería con especialidad en trasplantes, Tamara Díaz Yupit.



Para el evento de mañana se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la galletera Dondé con la marca Aktúa, que donara playeras con el hastagh #solodona, que es parte de la campaña de donación de órganos y tejidos.- Iris Ceballos Alvarado