“Pegados a la pared”

Detallan efectos de los recortes en el Presupuesto

Con el proyecto de Presupuesto 2020 turnado al Congreso, el gobierno del Estado decidió “pegarse a la pared” y reducir solo las partidas necesarias para no afectar los servicios estratégicos. Aun así, la situación es complicada y plantea un enorme reto, afirman las secretarias de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, y General de Gobierno, María Fritz Sierra.

En visita al Diario acompañadas de Rosana Elizabeth Perera Cervera, subsecretaria de Presupuesto y Control del Gasto, y Roberto Suárez Coldwell, tesorero del Estado, las funcionarias exponen con amplitud aspectos del Presupuesto estatal, cuyo proyecto está en manos de los diputados locales para su análisis y aprobación, y recalcan que en las finanzas estatales hay un boquete de 3,800 millones de pesos a causa de los recortes federales que se trasladarán a 2020.

Las secretarias subrayan que esta situación obligó a buscar más eficiencia y a diseñar medidas en consenso con sectores de la sociedad en el seno del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto. Parte de las decisiones son las actualizaciones de derechos, el reemplacamiento de vehículos y la introducción de dos nuevos impuestos. Sobre este tema abundaremos en próxima entrega.

El proyecto

Como ya informamos, el Proyecto de Presupuesto del Estado 2020 considera $42,185 millones, sin tomar en cuenta el financiamiento para el programa Yucatán Seguro.

Si a esa cantidad se le restan los ingresos propios de algunas dependencias o paraestatales —las cuotas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), por ejemplo—, el monto queda en 39,318 millones de pesos, según explica Olga Rosas.

El Congreso local tiene hasta el 15 de diciembre para aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. Dispone del mismo plazo para analizar y aprobar los proyectos de los 106 municipios. Los diputados ya citaron a comparecer a dos funcionarios, entre ellos la contadora Rosas Moya, para conocer más detalles de la propuesta del Poder Ejecutivo.

Mal escenario

En la visita a esta casa editorial, la secretaria de Administración y Finanzas expone que la situación económica derivada de los recortes plantea retos no solo al gobierno sino a la sociedad en su conjunto.

Apoyada en una gráfica que muestra el comportamiento del Presupuesto en los últimos años, explica que sería una ilusión comparar únicamente los montos autorizados en cada ejercicio, porque en realidad había una modificación al alza gracias a recursos adicionales que aportaba la Federación, lo cual permitía atender otras necesidades del gasto.

“¿Cómo se modificaba? Porque cada año la Federación entregaba básicamente recursos de dos fondos: el U-080 (Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación), que es para nómina educativa, para el gasto en educación, y el Fondo de Fortalecimiento Financiero para las Entidades Federativas”, agrega. “Son más de $3,000 millones, en promedio, que llegaban al Estado y el 90% era para gasto operativo. Y al decir gasto operativo básicamente estamos hablando de la nómina de maestros. El tema magisterial presiona tremendamente las finanzas de todos los estados”.

Esa situación cambió en 2019 y se repetirá en 2020. No hubo ni habrá recursos adicionales.

“Cuando hablamos de que nos hacen falta 3,860 millones de pesos estamos hablando de esto”, añade la contadora Rosas Moya. “No estamos hablando del autorizado Vs. el autorizado o de que bajamos o crecimos en términos reales. Eso es muy importante, pero no es lo relevante. Lo relevante son estas diferencias, esta disponibilidad de recursos, que son más de $3,000 millones que hoy faltan”.

En síntesis, de acuerdo con la responsable de las finanzas del Estado, el problema estructural está en el sector educativo, por una suma de factores. El más reciente fue la Reforma Educativa que promovió Enrique Peña Nieto en su sexenio, la cual cambió de manera sustancial los mecanismos con los que se financia el gasto educativo. Con esa reforma, la Federación separó la nómina magisterial y dijo: “Esta parte es la federal y la voy a pagar ahora con el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo); esta otra parte es estatal, así que es tu responsabilidad”.

“Antes de la reforma (con el fondo que antecedió al FONE), llegaba el recurso y el Estado lo usaba para todo lo federal y gran parte de la parte estatal”, añade la secretaria. “Al llevarse el recurso y decir: ‘Tú ya no vas a pagar la nómina, ahora la pago yo’, se limita a esta parte. Para conocer mejor esta frontera que divide a los de aquí y los de allá tendríamos que irnos a la historia, porque no sé a quiénes reconocieron como federales y a quiénes no. Allí se genera un tremendo problema, el más reciente de presión a las finanzas. Información publicada por la propia SEP federal sobre el financiamiento educativo de los estados indica que Yucatán es de las entidades federativas que destinan mayor porcentaje”.

La secretaria remite a la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, donde aparece “un dato bien interesante”: el gobierno federal revela que solo en el 18% de sus recursos tiene margen de maniobra.

“Lo demás ya está comprometido prácticamente o son obligaciones”, enfatiza la informante. “No puede dejar de pagar deuda, ni las transferencias a los estados, ni a jubilados y pensionados”.

En cambio, prosigue, en Yucatán se identificó una oportunidad de reducción mayor en el gasto —en términos de porcentaje—, aunque también hay rubros irreductibles (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA