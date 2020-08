“Pelean” por una casona en Kanasín

Molestia vecinal en Kanasín por una obra pública

Vecinos del fraccionamiento Álamos de Oriente evitaron que el Ayuntamiento de Kanasín continúe con una obra que se realiza junto a una vieja casona parte del casco de la exhacienda Álamos.

En el lugar se pretende construir una comandancia con separos, utilizando recursos del Fortaseg, pero los vecinos indicaron que ese lugar por muchos años estuvo abandonado hasta que ellos gestionaron para tener el control de la propiedad e iniciar un centro recreativo y de formación, donde imparten clases de actividades artísticas y deportivas, aunque ahora están suspendidas a causa de la pandemia.

Hace unos días empleados de una constructora llegaron y de buenas a primeras destruyeron parte del casco de la hacienda que, según los vecinos, data de 1865 de acuerdo con una placa que estaba colocada al frente pero que fue retirada por los mismos obreros.

Ayer por la mañana los vecinos evitaron que la obra siguiera, por lo que los trabajadores se retiraron del lugar no sin antes dar aviso al Ayuntamiento de Kanasín, por lo que al lugar llegó el director de obras públicas, Wilberth Buenfil Berzunza, quien acordó con los vecinos parar la obra mientras se estudia la manera de encontrar una solución para que se sientan tranquilos.

Los quejosos indicaron que ellos han trabajado por el lugar, explicaron que por muchos años estaba abandonado por la empresa propietaria hasta que consiguieron que fuera donada al Ayuntamiento, pero tampoco hicieron nada; buscaron la manera de poner a trabajar el lugar y desde hace 11 años —comentaron— lograron que la casona, como le llaman, funcione como un centro de formación, administrado por un comité vecinal y sin recibir ningún tipo de ayuda de la Comuna.

Carlos Euán, uno de los vecinos que se manifestaba en el lugar, señaló que hay un pozo profundo que tiene un álamo y que está conectado a la red de agua potable para beneficio de la gente, por lo que consideró que de construirse la obra, éste podría ser utilizado como sumidero.— Gabriel Chan

Por su parte la señora Yamili Torres acusó a la policía de Kanasín de usar el lugar como motel, por la falta de alumbrado público.

“Los policías vienen en parejas y se meten ahí a hacer sus cochinadas”, dijo la mujer.

“El alcalde William (Pérez Cabrera) en lugar de ser nuestro amigo, está empeñado en ser nuestro enemigo”, dijo José Puga.

Los vecinos exigieron al director de Obras Públicas que el lugar se mantenga como un área verde y advirtieron que no van a permitir que el trabajo que han hecho por el lugar para el beneficio de los vecinos les sea arrebatado.

De un vistazo

Riesgo

Los vecinos comentaron que poner una comandancia con separos en la zona es peligroso, pues al quedar libres los delincuentes, podrían hacer de las suyas en el área.

Reubicación

Finalmente manifestaron que no están en contra de la obra, pero en la entrada a Villas de Oriente hay suficiente espacio para el proyecto y exigieron que no les quiten la única área verde que tienen, ya que no hay parques ni jardines comunes.