Peligran fuentes laborales

Bajas ventas en el Centro preocupan a los comerciantes

Las ventas del Buen Fin no llegaron a su meta, hubo más actividad fuera del Centro de Mérida y eso es muy preocupante, advirtió Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio.

La semana pasada se cerraron 67 negocios en ese sector de la ciudad, por eso se insiste ante las autoridades en que se modifique el programa que tienen, incluyendo los paraderos, “para que haya un poco más de vida y salvemos tantos empleos que están en riesgo”, agregó.

“Lo que viene ahorita para diciembre creo que es importante, invitar a toda la gente a que si va a hacer compras en línea, pues que prefieran negocios establecidos en el Estado, porque es importante mantener los empleos de gente que tenemos cerca, que conocemos, familiares y amigos, pues es lo que hoy está peligrando. Si ahora en diciembre no se recuperan los negocios, pues va a haber un problema muy serio el próximo año”, añadió.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.

Entrevistado en el local de la Cámara de Comercio antes de la firma del convenio de colaboración entre la Concanaco y el Fonatur, de lo que informamos en nota aparte, Michel Salum Francis informó que el Buen Fin pasado fue un periodo mucho más considerable que en otros años.

“Se alcanzó una venta interesante, pero no fue lo óptimo, no lo que buscábamos. Al final de cuentas fueron mucho más días (12), más que en años anteriores y, aunque todavía no tenemos los informes finales, no se llegó a la meta de lo que planeábamos, al menos hubo un poco de actividad económica”, comentó resignado.

