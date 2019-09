Peligros de la cerrazón

Responsabilidad de la prensa en la paz de un país

El diálogo para la recuperación de la paz en el país tiene que ser no sólo entre los que piensan igual sino también entre los que tienen opiniones diferentes, según se advirtió en la jornada de ayer de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz.

Escuchar sólo al que piensa igual que uno es más cómodo, pero encierra riesgos, como el empobrecimiento mental porque no hay confrontación de ideas, un elemento escencial para llegar a las verdad de las cosas.

No dialogar con el que piensa diferente es inclusive peligroso para el país, aunque mantiene al que asume esa postura en una zona de confort, en la que abundan los autoelogios.

Los conceptos anteriores fueron subrayados en el foro “El periodismo y la construcción de la paz”, en el que, bajo la conducción de Javier Solórzano, participaron tres mujeres que han destacado como comunicadoras en radio, televisión y prensa escrita: Paola Rojas Hinojosa, Yuriria Sierra y Karla Iberia Sánchez.

Portando un vestido negro con coloridas flores —“obra de artesanos yucatecos”—, Paola Rojas destacó que los periodistas tienen una gran responsabilidad en la construcción de la paz, pero tienen también la obligación de presentar como noticia no lo negativo o lo positivo, sino lo extraordinario.

La realidad mexicana actualmente, señaló, es muy cruda, por la violencia que recorre casi todos los puntos de la geografía nacional, pero es necesario que los periodistas la consignen, porque esa es su responsabilidad.

Yuriria Sierra, reportera, conductora de noticias en televisión y columnista, precisó que lo único que debe importar a los periodistas a la hora de hacer su trabajo y publicarlo es llegar a la verdad. No es cuestión de edad o de modas, expuso, porque la verdad se encuentra haciendo buen periodismo.

Ante la gran cantidad de medios, sobre todo electrónicos, y la facilidad que hay ahora para divulgar opiniones, indicó que estamos en una etapa de posverdad, que va de la mano con las llamadas fake news, es decir las noticias falsas, que mucha gente comparte sin importar si carecen de verdad.

Más aún, dijo, hay quienes construyen y se aferran a su autoverdad. Un ejemplo es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien en contra de la realidad observada con preocupación por todo el mundo, afirmó que no se estaba incendiando el Amazonas. Hay políticos que ponen su verdad por delante de la verdad, lamentó.

Karla Iberia subrayó la necesidad de que los periodistas tengan y practiquen los valores humanos. El límite al ejercicio del periodismo, apuntó, tiene que ser el respeto a la dignidad humana.

Con experiencia en la cobertura de sonados casos, como la tragedia que generó la explosión de un ducto de petróleo en Tlahuelilpan, Hidalgo, como consecuencia de la ordeña de combustible por los huachicoleros, destacó que para hacer un buen periodismo se necesita tiempo y mucho trabajo.

Haciendo eco al nombre del foro, dijo que desde el periodismo, la paz se puede construir a través de la cultura, la belleza o incluso el silencio.— Víctor M. Dzul Zum

La mujer

La discriminación por género también fue tema de un foro vespertino en Mérida.

Machismo

Javier Solórzano, conductor del foro, expuso a las tres mujeres —Paola Rojas, Yuriria Sierra y Karla Iberia Sánchez— que participaron en la charla en el Centro Internacional de Congresos si su condición de mujeres les había traído problemas en el ejercicio de su profesión.

Las respuestas

Las periodistas coincidieron en que no han tenido grandes obstáculos en sus labores por ser mujeres. “Me gusta tanto ser mujer, que no me he detenido a pensar en los obstáculos a que me enfrento; si hay obstáculos, prefiero no verlos”, comentó Paola Rojas, motivando nutridos aplausos. Yuriria y Karla Iberia también se expresaron en similares términos.