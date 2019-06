Pendientes en la arena fiscal

Nadie quiere pagar el IVA, dice un especialista

Por más leyes fiscales que tenga México siempre habrá contribuyentes que no cumplan con su obligación porque nuestra legislación fiscal y el código tributario no tienen orden de aplicación y aquí se interpretan leyes, no hechos como ocurre en España, manifestó el doctor Alejandro Covarrubias Rivera durante la presentación de su libro “Análisis e Interpretación de Leyes Fiscales: Aportes para un modelo teórico”.

En rueda de prensa previa a la conferencia que ofreció anteayer por la tarde a alumnos, docentes y directivos del Instituto de Especialización para Ejecutivos, Covarrubias Rivera dijo que su libro trata de poner las herramientas para que cualquier persona que trata de transmitir el deber ser pueda hacerlo porque al final del día lo que se busca es tener un orden adecuado para aplicar e interpretar la ley.

“El libro busca decir…no dejes de cumplir por ignorancia. Cumple lo que establece la ley o lo que quiso establecer el legislador y no caigas en una situación que te haga acreedor a sanciones, multas y delitos”, indicó.

“El distorsionar en beneficio del contribuyente va en contra de la naturaleza propia de lo que se puede interpretar. Las condonaciones millonarias de impuestos son facultades del gobierno, pero a veces se sale de contexto porque son créditos que se deben de cobrar. En el sexenio pasado fue común que castas facturen 500 millones de pesos al año y desaparecían. O después de la investigación se descubría que el trabajador de la obra o el vendedor ambulante firmaba por una gratificación. Cómo castigar a esa persona, ni modo que pague los platos rotos”, dijo.

Se le preguntó si México tiene leyes fiscales completas para que todos paguen. Su respuesta fue un contundente no. Y reveló que ahora mismo México vive el problema grave del robo del IVA porque nadie lo quiere pagar. Sólo el último consumidor, el que requiere el servicio o producto es el que lo paga. La empresa originaria, grande, chica o mediana, simulan operaciones inexistentes para realizar el fraude carrusel y al final la última que vende es la que solicita la devolución de ese impuesto.

Dijo que este problema se puede resolver pero implica voluntad política.— J.C.H.C.

—¿Por qué México no puede aplicar sus leyes fiscales como España que cobra a los famosos que quieren evadir impuestos? —preguntó el reportero del Diario.

—Tiene un trasfondo bien importante. Las familias jurídicas de España dentro de su derecho civil tiene en su código tributario artículos específicos que establecen correctamente el orden a seguir”, señaló. “De tal manera que ellos tienen el procedimiento adecuadamente bien señalado que se debe de dar en la interpretación. En ese sentido cuando vemos casos de futbolistas, artistas y personajes famosos que han defraudado al fisco simplemente lo que hace la autoridad fiscal es demostrar de acuerdo a los registros que tiene tanto y omitió el pago. Ante esa situación no hay forma de negarlo, allá esta la evidencia y al tener leyes que debidamente lo sustentan no hay vuelta de hoja y todos pagan”.

“Aquí en México no pasa eso porque la legislación, el código tributario mexicano que debería ser similar al español, en cuanto al orden de aplicación, lo brincamos y en los juicios se interpretan las leyes, no los hechos. Esa es una pequeña gran diferencia, la otra es que quienes aplican las leyes estudian sus posgrados en países no civilista sino en países donde las leyes son diferentes. Cuando aplican lo que aprendieron allá en Inglaterra, España o Estados Unidos mezclan el agua con aceite”.

La presentación del libro fiscal fue parte de las actividades conmemorativas del Instituto de Especialización y la encabezaron Luis Felipe González Cervantes y Enrique Pérez Zapata, director del IEE y presidente del comité editorial de la asociación civil.