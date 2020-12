Intensa jornada comercial antes de Nochebuena

Previo a la Nochebuena, numerosas personas visitaron el Centro y las plazas comerciales para sus compras de última hora.

Sin embargo, contrario a navidades pasadas cuando literalmente había un mar de gente, en esta ocasión, al menos hasta el mediodía, en los centros comerciales la afluencia fue regular.

En un recorrido por el Centro se pudo ver a un buen número de personas comprando insumos para la cena, piñatas, ropa, zapatos y juguetes. Los alrededores del mercado, el pasaje Emilio Seijo, la calle 63 de la 60 a la 54 y la 65 de la 54 a la 60 de nuevo fueron las zonas más concurridas.

“Pensé que iba a haber poca gente porque ya hicieron sus compras, pero veo que no. Lo bueno que solo voy a comprar una cosa”, dijo Fátima Amaya, tras asegurar que no solo no había tenido tiempo de salir, sino que evitaba hacerlo debido a la pandemia.

Durante la mañana igual hubo tránsito vehicular en el primer cuadro, y algunos estacionamientos que habían visto reducido su clientela registraron una mayor cantidad de automóviles.

En los centros comerciales del norte de la ciudad igual se vio a un buen número de personas, pero sin que se lleguen a registrar aglomeraciones, de hecho, en los estacionamientos, a pesar de que había una gran cantidad de automóviles, era posible encontrar lugar sin tener que dar vueltas y vueltas.

El acceso controlado, permitió que la gente hiciera sus compras de último minuto con calma, aunque en algunas tiendas de ropa sí se vieron filas de personas esperando entrar.

Tanto en Gran Plaza como en Galerías Mérida el acceso estuvo regulado, y las personas primero tenían que pasar por un filtro sanitario para poder entrar. En Gran Plaza, incluso, era necesario lavarse las manos, checarse la temperatura y ponerse gel antibacterial.— Iván Canul Ek

En el centro comercial, independientemente de quienes van por un trámite o servicio, se pudo ver a un buen número de personas visitando las tiendas departamentales, perfumerías o de accesorios.

“Vine porque se me olvidó comprar un regalito”, dijo riendo, una joven que se identificó como Sarita y a quien le pareció bien que no haya amontonamiento.

En Galerías, la afluencia también estuvo controlada, y solo en una librería y una tienda de ropa se alcanzaron ver filas de gente, esperando que le den acceso.

La Isla, que también tuvo un acceso controlado, registró un poco más de afluencia que las anteriores y tanto en pasillos como en tiendas se pudo ver a un buen número de personas llevando ropa, accesorios o juguetes.

De un vistazo

Galerías Mérida

En La Isla,

