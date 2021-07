Perjuicios a los padres de familia

Falla en página de la Segey desata una ola de quejas

Preocupación y molestia ha generado la caída de la página de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), que desde el viernes pasado registra una saturación por la alta demanda de padres de familia que intentan descargar las calificaciones y/o certificados de sus hijos.

La citada página colapsó el viernes ante la alta demanda de usuarios, y se restableció ayer sábado entre las 9 y las 10 de la mañana, según se informó.

No obstante, los padres de familia siguen sin poder descargar los documentos de sus hijos, ya que cuando intentan hacerlo la página no carga la información.

En la página de Facebook de la citada Secretaría se dio poco antes del mediodía el siguiente anuncio: Les informamos que, debido a la cantidad de consultas concurrentes, el servidor presenta lentitud. Esto se está monitoreando y estamos haciendo los ajustes necesarios para un servicio estable. Agradecemos su comprensión.

Varios padres de familia han comentado dicha publicación y se quejan de que no se trata de que el sistema esté lento, sino que no funciona. Algunos se quejan porque dicen que la página de plano no carga, y otros porque al intentar buscar la información de sus hijos, arroja que no existe tal alumno o bien se queda “buscando” la información y nunca llega a descargarla.

“Tenemos fecha para entregar los certificados a las escuelas donde ingresarán nuestros hijos y esta página sigue sin funcionar. Deberían arreglar el problema porque sinceramente nos perjudican”, escribió un padre de familia.

“Estoy de acuerdo en que se sature la plataforma, pero es algo que debieron prever. Tuvieron un ciclo escolar para solucionar esta situación y no ahorita que todos requerimos de esa información”, reclamaron otros.

“Para el próximo ciclo escolar habiliten días en concreto para descargar calificaciones y otro día para descargar certificados tanto de primaria como de secundaria. Me parece que son prioridad los certificados porque como comentan tenemos fechas para entregar a la preparatoria y esto sigue sin funcionar. La descarga se hizo desde el 28 de junio, no es posible que aún sigamos intentando descargarlos”, reclamaron otros usuarios.

Inscripciones

En preescolar, primaria y secundaria las inscripciones y reinscripciones, de acuerdo al calendario escolar que se dio a conocer el viernes pasado, son en el mes de agosto, pero quienes ingresarán al nivel preparatoria tienen otras fechas de inscripción y de ahí la necesidad de contar con el documento.— Iris Ceballos Alvarado

Personal de la Segey confirmó que se trabaja en dar solución al problema que ha ocasionado la saturación de los servicios, y esperan poder tener avances este fin de semana, para que mañana lunes la página pueda tener cambios favorables que permitan a los padres de familia descargar los documentos que requieren.

