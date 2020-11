“Persecución” por engomado

Guidor con placas foráneas denuncia el hostigamiento

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asignados al Sector Norte, al Periférico de Mérida y Goeras realizaron un operativo en esa vía para detener un vehículo por “no llevar el engomado” correctamente.

Se trataba de una camioneta Captiva con placas NPH-45-14 del Estado de México que habría sido detectada a la altura de Santa Gertrudis Copó, por lo cual policías estatales de inmediato le marcaron el alto.

La camioneta no se detuvo a la primera llamada y eso habría motivado una “persecución” que concluyó en la calle 12 del fraccionamiento Montebello. Ahí dos unidades le cerraron el paso y enseguida fue rodeada por agentes estatales que incluso iban con armas largas.

El conductor se negó a descender de su camioneta y comenzó a discutir con los oficiales por un largo rato.

Al notar la presencia de los reporteros, los policías aseguraron un perímetro y pidieron no acercarse, pero la discusión con el conductor continuaba.

Después de varios minutos uno de los oficiales a cargo fue a su camioneta y sacó el reglamento de tránsito, que le mostró al guiador.

En el lugar se dijo que la camioneta había chocado a un vehículo oficial, por lo que en un momento dado se aproximó un perito de tránsito, pero se fue porque esa versión carecía de sustento.

El conductor de la camioneta sacó de la guantera una calcomanía que, según el reglamento vial, debe ir en la parte posterior izquierda del vehículo, pero la persona que lo acompañaba lo pegó en la parte delantera, pues tampoco quiso bajar de la camioneta.

Minutos después al guiador le permitieron continuar su camino, no sin antes detenerse a platicar con los medios de comunicación.

El hombre dijo llamarse Claudio de Jesús Chi Moo y explicó que desde hace un tiempo es hostigado por la Policía porque tiene placas del Estado de México. Sin embargo, dijo, es yucateco y ha vivido toda su vida en la entidad.

En esta ocasión pusieron de pretexto que no tenía el engomado en el lugar correcto, aunque se veía que solo dos de las patrullas que participaron en la detención cumplían con eso, ni la unidad de donde sacaron el reglamento de tránsito lo tenía puesto. — Gabriel Chan Uicab

Placas SSP

Chi Moo pide a las autoridades que detengan el hostigamiento contra quienes tienen autos con matrículas foráneas.

“Por las malas”

El guiador mencionó que ya no se puede confiar en la Policía, sobre todo por las recientes muertes de las que, se dice, es responsable. “Me dijeron que me vaya con cuidado, que si no hago las cosas por las buenas será por las malas”.