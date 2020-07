Personal ''caído'': son 128 contagiados en la SSY

El Covid-19 ha generado al menos 128 contagios en personal sindicalizado de la Secretaría de Salud en Yucatán, en su mayoría médicos y trabajadores de enfermería.

Y de ese total, dos personas ya fallecieron. En ambos casos eran empleados del Hospital O’Horán.

Eulogio Piña Briceño, secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntss), explicó que los dos fallecidos no se contagiaron en el hospital. Eran un empleado administrativo y un cocinero del O’Horán y estaban fuera de servicio desde marzo pasado, por ser parte del grupo vulnerable con derecho a la ausencia temporal por la pandemia, ya sea por edad o por alguna enfermedad crónico-degenerativa.

El dirigente sindical precisó que varios de los otros casos corresponden también a contagios fuera del área de trabajo, por ser personas en la mencionada condición que oficialmente no estaban activos.

Esos números son únicamente del ámbito de la Secretaría de Salud. Aparte están los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que hasta ahora no dan a conocer datos sobre el tema.

El doctor Piña Briceño informó que la Sección 67 a su cargo actualiza cada semana la lista de casos de Covid-19 entre sus agremiados. Esto permite, añadió, dar seguimiento y apoyar a los contagiados y sus familias.

La más reciente actualización, del lunes pasado, arroja 128 casos positivos y uno sospechoso.

De los positivos, 35 son activos en recuperación domiciliaria, 91 ya están recuperados y dos derivaron en fallecimientos. No se reportan hospitalizados.

Del total de contagios, 65 corresponden a médicos, 41 a personal de enfermería, siete a afanadores y ocho a trabajadores administrativos. Uno es dentista y otro es químico.

Por centros de trabajo, 13 de los activos que están en recuperación en sus casas son de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 —con sede en Valladolid—, cinco son del Hospital O’Horán, cuatro de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 —con sede en Ticul—, tres de Tekax, dos de la oficina central de la Secretaría, otros dos del Centro de Salud Urbano de Mérida y dos más de la Jurisdicción No. 1, con cabecera en la capital del Estado.

Con un caso están Tizimín, el Centro de Salud de Umán, el Hospital Psiquiátrico Yucatán y el Centro de Salud de Peto.

De los recuperados, 39 son del Hospital O’Horán, 16 de la Jurisdicción No. 2 y otros 16 del Centro de Salud Urbano de Valladolid, cinco de Tizimín, tres del Psiquiátrico, tres más del Centro de Salud de Umán, dos del Hospital de Valladolid, dos del Centro de Salud Urbano de Mérida y dos de Progreso. En la Jurisdicción No. 1, el Centro de Salud de Peto y Tekax hay uno en cada caso.

El doctor Piña indicó que unos 1,800 trabajadores de la Secretaría —de diferentes áreas— dejaron de laborar por la pandemia, por ser de los grupos vulnerables.

Solo en el O’Horán se separaron 84 médicos, a los que se agregan empleados administrativos y de otras áreas.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Actualización

El sindicato de Salud actualiza cada semana los datos sobre contagios de sus agremiados.

Objetivo del seguimiento

Con ese seguimiento, explica el secretario general Eulogio Piña Briceño, se brinda ayuda a los trabajadores y sus familias.

Material de protección

El dirigente señala que el sindicato ha repartido despensas y equipo de protección —como cubrebocas y gel antibacterial— para uso fuera del centro laboral y en las casas, ya que la autoridad se ha encargado del material para uso interno.

Reducción y rotación

También informa que hay unas mil personas asignadas a áreas Covid y que se ha logrado una baja de las jornadas laborales. El personal de Covid está tres días de la semana en esa área y luego sube tres días a “piso”, y el de “piso” baja a Covid. Nadie labora más de 6 horas al día.