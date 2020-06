Pesada carga por el pago de 600 millones de pesos

Las luminarias y el crédito que pide la Comuna

Aunque no sea propiamente una deuda, el Ayuntamiento de Mérida tiene el compromiso de pagar más de 600 millones de pesos por el lío de las lámparas chinas, además de liquidar numerosos laudos laborales que perdió contra extrabajadores que lo demandaron, dijo el diputado local Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso estatal.

Por ese motivo, añadió, consideran que no debe autorizarse a la Comuna que contrate un crédito por 400 millones de pesos.

“Del problema de las lámparas, lo que están discutiendo jurídicamente es en cuánto tiempo lo realizarían (el pago) o no lo realizarían y eso va a tener un impacto en las finanzas municipales. Son más de 600 millones de pesos hasta este momento y eso evidentemente va a tener impacto en las finanzas del Ayuntamiento”, recalcó.

El legislador recordó que por este caso y varios temas que pueden desfasar las finanzas de la Comuna la bancada del PRI en el Cabildo de Mérida votó en contra.

Tiene que pagar

Sobre el caso de las lámparas, por las que ya existe una orden en firme de un juez para que el Ayuntamiento paguen más de 600 millones de pesos, el diputado priista dijo que debe de quedar muy claro que la Comuna meridana el pago lo va a tener que hacer.

Cervera Hernández afirmó que se debe de considerar a cuántas administraciones municipales perjudicará el pago millonario por las luminarias. “Están gestionando para intentar que sea el pago lo más diluido posible, pero hay que recordar que ya es un derecho de un ciudadano que ya ganó un juicio y por tanto, la autoridad podría en un momento dado pedir se impacte en un solo pago o en dos, no necesariamente en los 20 años que plantea la Comuna”, dijo.

Aunque este compromiso de pagar más de 600 millones de pesos no es una deuda, el legislador dijo que es algo muy curioso. “Cuando el PAN defendía la solicitud del préstamo del gobierno del Estado, usaron reiteradamente como ejemplo el Museo Maya y dijeron varias veces que aunque no es deuda pública podríamos suponer que si fuera deuda pública. “Lo de las luminarias no es deuda pública, pero si lo fuera sería por más de 600 millones; el pago a los extrabajadores no es deuda pública, pero si lo fuera también impactaría las finanzas municipales”, puntualizó.“Entonces son dos pesas y dos medidas”, dijo.

“Hay que ser muy claros, podrá no ser deuda pública registrada, pero sí son compromisos que va a tener que pagar el Ayuntamiento”, indicó el también presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.— David Domínguez

“Y para pagarlo volvemos al mismo tema. Solo hay dos formas de obtener recursos: de lo que viene del pacto federal de las participaciones o de elevar impuestos, derechos y demás o crear nuevos, y esa es la parte con la que nosotros no coincidimos”, afirmó.