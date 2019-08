Exigen apoyo federal

Pescadores hacen un bloqueo a las oficinas del Sader

Pescadores de varios puertos yucatecos bloquearon ayer la entrada principal de las oficinas locales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en protesta contra el gobierno federal porque no destina recursos para controlar la pesca furtiva, no agiliza los permisos de pesca porque ahora los trámites se realizan en Mazatlán y no autoriza el subsidio del combustible.

En forma pacífica colocaron mantas con sus demandas en la reja de la delegación de la Sader, en la colonia Díaz Ordaz, y expresaron su solidaridad con el movimiento nacional que realizan los pescadores para exponer la crítica situación de la pesca por falta de apoyo y vigilancia, y la tolerancia al furtivismo.

El líder de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera de Yucatán, Enrique Sánchez Sánchez, dijo que por la falta de vigilancia de la Conapesca hay captura furtiva de todas las especies todo el año a cargo de una red de 1,000 buzos pagados por permisionarios y empresarios que acaparan el producto.

Mujeres y pescadores relataron un caso de presunto furtivismo protegido que practica el campechano avecindado en Las Coloradas Pedro Tertuliano Pereira Moo, quien impunemente trae buzos de otras partes del país, tiene más de 100 lanchas pesqueras a las orillas de la playa y se nota que tiene la protección de altas autoridades porque cuando lo denuncian no ocurre nada, pero cuando él denuncia los daños de alguna de sus embarcaciones enseguida giran órdenes precautorias para que no se acerquen a él, a sus embarcaciones, a sus dos hermanas y demás familiares.— Joaquín Chan Caamal

