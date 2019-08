Pescadores inconformes aún no reciben respuesta a sus demandas

La escasez de los inspectores, por “falta de recursos”

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Yucatán, Enrique Sánchez Sánchez, informó que a una semana del plantón que realizaron para exigir solución a varios problemas del sector, aún no reciben respuesta positiva del gobierno federal.

Según dijo, solo hay pláticas con la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), y su representante, Óscar Brito Zapata, quien realiza gestiones para que aumente el número de inspectores en Yucatán, pero le responden que es un tema de falta de presupuesto.

“Tenemos pláticas con el comisionado, le hemos reiterado la necesidad de la ampliación del número de inspectores (que realizan la vigilancia del mar y operaciones contra la pesca furtiva), pero no hay una respuesta, no hay solución”, informó. “Nos dijeron que en los primeros seis meses del año se realizaría la reasignación de recursos de Conapesca no ejercidos, pero hasta ahora nada se ha resuelto en Yucatán”.

Sánchez Sánchez indicó que seguirá la demanda del sector pesquero, tanto social como empresarial, y mantendrán el diálogo y la búsqueda de apoyo ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal, la Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Pesca estatal y la Conapesca para que aterricen los apoyos para los pescadores yucatecos.— Joaquín Chan Caamal