Pescadores, paralizados en Progreso

Se desploma el precio del mero y otras especies

PROGRESO.— Como consecuencia del desplome de los precios del mero y la suspensión de las exportaciones, la pesca local se paralizó porque los pescadores no tienen a quién venderle el producto.

Además, los barcos de la flota mayor que retornan de viaje no zarparán pronto al ser incosteable debido a los bajos precios del mero rojo, negrillo y otras especies de escama.

El precio del mero se desplomó el miércoles porque el mercado de Florida fue cerrado ante el aumento de los casos de coronavirus en esa parte de las costas de Estados Unidos.

Esto obligó al gobierno floridano a cerrar restaurantes, playas, gimnasios y otros negocios no esenciales, medida que repercutió de manera negativa en la industria pesquera de Yucatán, al suspenderse las exportaciones.

Desde el miércoles comenzaron a resentirse los efectos de esa suspensión, pues al no haber demanda ni ventas en el mercado extranjero los pescadores pasaron serios apuros para vender la pesca del día, así que ayer jueves la mayoría decidió no salir a pescar y amarró sus embarcaciones en la playa y los refugios pesqueros.

En los muelles de Yucalpetén patrones y pescadores comentaron que los volúmenes de pesca siguen bajos, con capturas de 1,000 a 1,500 kilos, lo que resulta incosteable, hay más deudas que ganancias.

Por ello, las embarcaciones serán amarradas conforme arriben a puerto, lo que dejaría sin empleo a numerosos hombres de mar.— GABINO TZEC VALLE

Reportes de puertos del poniente y litoral oriente indican que el desplome de los precios del mero también repercute en esos lugares, pues no hay ventas tanto en el mercado local como extranjero y el nacional.

Asimismo. en los puertos de todo el litoral las pescaderías y restaurantes no están comprando pescado que capturan los ribereños porque no hay clientela ni hay paseantes, los temporadistas no están comprando en esos lugares, lo que también resienten los ribereños por no tener clientes para sus productos.

De un vistazo

Problemas para la pesca

Permisionarios de Chuburná, Chicxulub y Progreso dijeron que decidieron suspender la pesca ribereña de mero, rubia y otras especies porque se desplomaron los precios de esos productos al no haber exportaciones a Estados Unidos, así que consideran que es mejor esperar por lo menos una semana para ver cómo reacciona el mercado de Florida.