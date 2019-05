Pescadores reportan la captura furtiva de pulpo

Celestún y Dzilam Bravo, sitios en los que se realiza

PROGRESO.— A menos de tres meses que se inicie la temporada de pulpo, hay reportes de que se está capturando de manera furtiva el molusco por la nula vigilancia de parte de la Conapesca, los furtivos venden el producto fresco en el mercado negro y barato .

Pescadores ribereños que pidieron no ser identificados aseguran que desde hace varias semanas en la zona de Dzilam Bravo están capturando pulpo por medio del sistema de buceo, método con el que burlan a las autoridades en caso que patrullen la costa, pero no hay inspección y vigilancia como lo han solicitado los dirigentes pesqueros.

Además del pulpo, se presume que también los furtivos capturan langosta, las dos especies están en veda. La pulpeada se iniciará el 1 de agosto y concluirá el 15 de diciembre, en tanto que la del crustáceo comenzará el 1 de julio y terminará el último día de febrero de 2020.

Las quejas de los pescadores de la pesca furtiva de pulpo fue confirmada por Enrique Sánchez , presidente de la Asociación Exportamar Yucatán y de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), quien señaló que los reportes que se tienen es que la captura ilegal se está dando por las costas de Celestún y Dzilam Bravo.

El dirigente comentó que de acuerdo con los reportes que ha recibido, la pesca furtiva de pulpo se realiza desde hace varias semanas, el producto lo venden en el mercado negro, surten incluso a plantas de este puerto, y lo están vendiendo barato a precios bajos, lo que afecta a las congeladoras que tienen molusco almacenado porque las exportaciones están semisuspendidas.

En opinión de Enrique Sánchez, la pesca furtiva se da porque no hay vigilancia de parte de la Conapesca, no hay operativos lo que permite que los furtivos operen en plena libertad porque saben que no pasa nada, pero está en riesgo la temporada pulpera porque el octópodo está en periodo de reproducción.—GABINO TZEC VALLE