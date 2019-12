Pese a desafíos en 2020, Concanaco se dice optimista

Escenario complicado

Un país no puede crecer cuando el 60% de las actividades económicas está en la informalidad, no puede crecer si no hay participación de la iniciativa privada en infraestructura y si continúa la inseguridad, manifestó José Manuel López Campos al hablar del panorama económico de México en este año.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) reconoció que temas como la seguridad, el crecimiento económico y la informalidad son los grandes pendientes de la actual administración federal.

Por ello, dijo, la interlocución y actuación del sector privado es indispensable para alcanzar los niveles de crecimiento del 4% proyectado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que ciertamente México está muy lejos de alcanzar.

La Concanaco tiene expectativas alentadoras para 2020 y pronostica un crecimiento económico de 1% a 1.5% si se concretan los planes de inversión anunciado por el gobierno federal.

También si funciona bien el T-MEC, si le da más espacios al sector empresarial para construir infraestructura y servicios y traer inversiones del extranjero.

En pocas palabras, señaló, México requiere de mayor participación del sector privado en las inversiones y una mejor gobernanza con las autoridades.

En ese evento reveló que es candidato único y de unidad de la Concanaco, por lo que virtualmente fue ratificado por los 66 consejeros nacionales como presidente para un siguiente período de un año, que se iniciará en marzo de 2020 y terminará en ese mismo mes, pero de 2021.

Junto a él estuvieron 10 yucatecos que tienen cargos nacionales en la organización empresarial y que lograron traer reuniones nacionales a Mérida el próximo año.

El líder nacional de Concanaco hizo un repaso sobre los logros en este año, en los que destaca el inicio del programa de dotación de paneles solares para un millón de pequeñas y medianas empresas del comercio para que disminuyan su consumo de energía eléctrica.

Asimismo, para que tengan un activo propio, sean más competitivas y se solidaricen con la política de uso de energías renovables con objeto de disminuir la contaminación.

Otro reto es promover ante el gobierno que aumente su recaudación fiscal en la informalidad, no haga más cargas impositivas a los contribuyentes cautivos y conciencie a la gente para que use más la plataforma de Cobro Digital (CoDi).

Para 2020 la Concanaco anunciará la creación de su Centro Empresarial de Promoción Turística para sus afiliados, que llenará el hueco que dejó la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México.

A su decir, es necesaria la promoción de los destinos turísticos porque México tiene una gran vocación, es un gran generador de divisas y de empleos.

El turismo genera hoy alrededor de 10 millones de empleos, es de las actividades económicas más influyentes, el 50% de los empleos es para mujeres y la cuarta parte de los trabajadores tiene 24 años de edad en promedio, dijo.

Trabaja en la diversificación de mercados exteriores para que los empresarios puedan expandir sus exportaciones o importar los productos que requieren.

La Concanaco ya abrió una Casa México en Shanghái, China; gestiona la apertura de otra oficina en otra provincia de ese país asiático, igualmente quiere abrir otras Casa México en India e Irlanda.

En octubre pasado firmó un convenio con la Asociación Latinoamericana de Integración Comercial, que agrupa a 13 países que tienen en conjunto 500 millones de habitantes y ve oportunidad porque ahora el intercambio comercial es en un 80% con Estados Unidos. Con los países latinos apenas es del 4%.— Joaquín Chan Caamal

López Campos informó que Mérida tendrá en 2020 varios eventos que promueve la Concanaco, como las reuniones empresariales nacionales y sectoriales sobre energía, del Infonavit, Asociación de Mujeres Empresarias y el Tianguis Internacional de Turismo.

Proyecto federal

Sobre el Tren Maya, espera que sea detonante del turismo y la proveeduría porque muchos de los productos que consumen la industria turística de Quintana Roo y el sector comercial Yucatán provienen de otras ciudades y países, y ese sería el medio para bajar sus costos de transporte. Incluso, consideró, el Tren Maya reordenará el territorio y puede impulsar las actividades del comercio exterior del puerto de altura de Progreso.

